El paraíso chileno a un paso de Mendoza: 7 playas, bosques y la mejor gastronomía

Para los que prefieren ir en auto, el recorrido más práctico es avanzar hasta la rotonda de Concón y desde allí tomar la ruta F-30-E, un camino bien señalizado durante todo el trayecto. El tiempo estimado de viaje es de unas dos horas desde Santiago y cerca de una hora desde Viña del Mar, lo que convierte al balneario en una escapada accesible y cómoda.