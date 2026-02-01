El paraíso chileno a un paso de Mendoza: 7 playas, bosques y la mejor gastronomía
Queda a 183 km del cruce y es furor entre los argentinos. Combina bosques y mar. Guía de actividades: del surf en El Abanico al relax en Marbella.
Maitencillo se posiciona como una de las playas de Chile más elegidas para el turismo por quienes viajan desde Mendoza, Argentina, gracias a su cercanía con el Paso Cristo Redentor y su crecimiento turístico. Con siete playas, opciones para familias y deportes acuáticos, además de una destacada gastronomía marina, el balneario combina descanso y aventura en la costa chilena.
Qué se puede hacer en Maitencillo
Maitencillo se destaca por su variada oferta de qué hacer, con actividades pensadas para todas las edades y perfiles de viajeros. Entre playa, naturaleza, deportes y gastronomía, el balneario permite armar planes tranquilos o jornadas llenas de aventura, según el gusto de cada visitante:
- Recorrer sus siete playas, cada una con características distintas, ideales tanto para familias como para amantes del deporte.
- Practicar surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en Playa El Abanico, donde funcionan escuelas especializadas.
- Tomar clases de surf con instructores profesionales y alquilar equipos completos.
- Vivir experiencias de aventura, como el parapente en Playa Aguas Blancas, con vistas panorámicas del paisaje costero.
- Explorar los bosques de pinos y eucaliptus a través de trekking y senderismo.
- Hacer mountain bike en las áreas verdes que rodean el balneario.
- Disfrutar de playas familiares como Marbella y Pocitos, con oleaje suave y ambiente relajado.
- Degustar la gastronomía local, con restaurantes especializados en pescados y mariscos.
- Realizar excursiones a balnearios cercanos como Horcón, Quintero, Cachagua y Zapallar.
Esta combinación de propuestas convierte a Maitencillo en un destino ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un solo lugar.
Dónde queda Maitencillo
Maitencillo está ubicado en la zona central de Chile, a unos 183 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores y a apenas 70 kilómetros de Viña del Mar. Además, se encuentra a 15 kilómetros de Puchuncaví y a poco más de dos horas de Santiago, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del país.
Cómo llegar a Maitencillo
Llegar a Maitencillo es sencillo y existen distintas alternativas según el medio de transporte elegido. Quienes viajan en micro desde Santiago pueden salir desde el terminal San Borja, con servicios regulares hacia la zona costera.
Para los que prefieren ir en auto, el recorrido más práctico es avanzar hasta la rotonda de Concón y desde allí tomar la ruta F-30-E, un camino bien señalizado durante todo el trayecto. El tiempo estimado de viaje es de unas dos horas desde Santiago y cerca de una hora desde Viña del Mar, lo que convierte al balneario en una escapada accesible y cómoda.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario