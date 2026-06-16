Cuáles son los signos del zodíaco que reciben menos regalos

La investigación señaló que, en promedio, quienes nacieron durante este período podrían recibir menos obsequios que quienes cumplen en otros momentos del año. Esto ocurre porque algunas personas deciden juntar ambos festejos y entregar un solo presente.

Además de los regalos, otro de los inconvenientes mencionados está relacionado con la organización de las celebraciones. Diciembre suele estar lleno de eventos sociales, vacaciones y reuniones familiares, por lo que muchas veces resulta difícil encontrar una fecha disponible para juntar a todos los invitados.

Algunos nacidos bajo estos signos aseguran que sus cumpleaños pueden pasar más desapercibidos porque terminan mezclándose con los festejos tradicionales. Incluso, en algunas ocasiones, las reuniones cambian de objetivo y el protagonismo se reparte entre las celebraciones de fin de año.

De todas formas, la astrología destaca que esta particularidad no tiene que ver con una característica negativa de Sagitario y Capricornio, sino con una simple coincidencia del calendario que hace que sus fechas de cumpleaños sean diferentes al resto.