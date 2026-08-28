Cuáles son los supermercados con descuentos de hasta 35% en agosto 2026
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para obtener la renovación de las alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Descuentos de hasta 35% en supermercados y reintegros que superan los $30.000 mensuales marcan el calendario de promociones para agosto 2026. Las billeteras digitales y los bancos renovaron sus beneficios con opciones para todos los días de la semana con Coto, Carrefour, Jumbo y muchos otros supermercados.
Qué descuentos ofrece Carrefour durante agosto de 2026
Entre las cadenas que mantienen promociones durante agosto se encuentra Carrefour, que dispone de distintos beneficios según el medio de pago utilizado.
- Los clientes del Banco Nación que sean jubilados y paguen con tarjetas Visa pueden acceder a un descuento del 5%, con un tope de reintegro de $20.000 por cuenta por mes. La promoción se encuentra vigente de lunes a viernes
- Quienes utilicen Mercado Pago mediante los medios habilitados por la promoción pueden obtener un 15% de descuento, con un reintegro máximo de $20.000 por cuenta por mes. Este beneficio está disponible los sábados y domingos
Las condiciones de cada promoción pueden modificarse según las disposiciones de la entidad financiera y del supermercado, por lo que se recomienda verificar la vigencia antes de concretar la compra.
Cómo aprovechar las promociones en supermercados durante agosto
Dado que los beneficios presentan diferencias según el supermercado, el banco y el medio de pago, una de las recomendaciones es organizar las compras teniendo en cuenta el calendario de promociones.
También resulta conveniente revisar los topes de reintegro, ya que un descuento elevado puede alcanzar rápidamente el límite mensual o semanal previsto por la promoción. Calcular el monto de compra antes de pagar permite aprovechar el beneficio completo.
Otro aspecto a considerar es el monto mínimo de compra. Algunas promociones requieren consumos desde $35.000, $75.000 o $100.000 para acceder al descuento correspondiente.
Asimismo, es importante utilizar el medio de pago exigido en cada caso. Varias promociones requieren operaciones mediante MODO, pagos con QR, tarjetas Visa, Mastercard o productos específicos emitidos por cada banco.
Antes de finalizar la compra, conviene verificar la vigencia del beneficio y consultar los términos y condiciones. Algunas promociones están destinadas exclusivamente a jubilados, clientes con cuenta sueldo o personas adheridas a programas determinados de cada entidad financiera.
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