Cuáles son los supermercados con descuentos de hasta 35% en agosto 2026

También resulta conveniente revisar los topes de reintegro, ya que un descuento elevado puede alcanzar rápidamente el límite mensual o semanal previsto por la promoción. Calcular el monto de compra antes de pagar permite aprovechar el beneficio completo.

Otro aspecto a considerar es el monto mínimo de compra. Algunas promociones requieren consumos desde $35.000, $75.000 o $100.000 para acceder al descuento correspondiente.

Asimismo, es importante utilizar el medio de pago exigido en cada caso. Varias promociones requieren operaciones mediante MODO, pagos con QR, tarjetas Visa, Mastercard o productos específicos emitidos por cada banco.

Antes de finalizar la compra, conviene verificar la vigencia del beneficio y consultar los términos y condiciones. Algunas promociones están destinadas exclusivamente a jubilados, clientes con cuenta sueldo o personas adheridas a programas determinados de cada entidad financiera.