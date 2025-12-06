MinutoUno

Cuáles son los supermercados que liquidan celulares a muy buen precio

Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.

Las ofertas de celulares disponibles en supermercados Coto

En Coto, los clientes de Comunidad acceden a un 15% de descuento en celulares y pueden pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés, lo que reduce el costo final y facilita la compra. Estos son los modelos más destacados:

Samsung A54 (128GB)

  • Precio: $764.999
  • Descuento del 15%
  • Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499

Samsung A56 (256GB)

  • Precio: $836.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $154.999

Samsung A06 (128GB)

  • Precio: $197.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $36.666

Samsung A15 (128GB)

  • Precio: $350.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999

Las ofertas de celulares disponibles en supermercados Carrefour

Por su parte, la cadena francesa ofrece descuentos que alcanzan el 35% y teléfonos disponibles por debajo de los $200.000. Además, Carrefour suma a sus promociones equipos modernos, como el Samsung S24 o el Motorola Edge 60.

Samsung S24FE (256GB)

  • Precio: $1.749.000
  • Descuento del 20% en un pago

Motorola Edge 60 (512GB)

  • Precio: $849.000
  • Descuento del 15% en un pago

Samsung A06 (128GB)

  • Precio: $219.000
  • Descuento del 35%
  • En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000

Galaxy A36 (256GB)

  • Precio: $999.000
  • Descuento del 15%
  • En hasta 6 cuotas sin interés

Xiaomi (64GB)

  • Precio: $179.000
  • Descuento del 10%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

Celular Tecno BG7 (128GB)

  • Precio: $139.000
  • Descuento del 30%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

