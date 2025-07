Cuáles son los tres signos zodiacales con fama de molestos y deshonestos

Estos tres signos destacan por su inestabilidad emocional, su impulso desmedido o su capacidad para esconder verdades incómodas, y por eso se ganaron esta reputación dentro del horóscopo.

Los tres signos más irritantes y deshonestos

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Sociables, curiosos y encantadores. Pero también inconstantes, contradictorios y volátiles. Géminis tiene una habilidad notable para decir lo que el otro quiere escuchar, aunque eso implique adaptar su versión de los hechos según el contexto. No siempre mienten con malicia, pero su falta de coherencia puede ser profundamente irritante.

Además, se aburren rápido, cambian de opinión sin previo aviso y muchas veces desaparecen emocionalmente cuando la situación se pone seria. Con Géminis, todo puede cambiar de un momento a otro, y eso puede volver loco a cualquiera.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

La impulsividad es su marca registrada. Aries no filtra: lo que siente, lo dice, y lo que le molesta, lo actúa. Eso lo convierte en uno de los signos más irritantes para quienes valoran la calma o el diálogo reflexivo. Su energía desbordante puede ser avasallante, y muchas veces promete cosas que no cumple, simplemente porque ya cambió de foco.

No miente por maldad, pero su falta de constancia emocional y de memoria para los compromisos puede hacerlo ver como alguien poco confiable.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intenso, reservado y siempre con un as bajo la manga. Escorpio guarda secretos como nadie y eso lo hace difícil de leer. Puede no mentir abiertamente, pero sí ocultar partes clave de la verdad o manipular con silencios calculados. Su necesidad de control lo lleva a no mostrar nunca todas sus cartas.

Además, su tendencia a guardar rencor y tomarse todo de forma personal puede hacer que una discusión menor escale a niveles insospechados. Escorpio no olvida… y eso también puede ser agotador.