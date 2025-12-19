Cuándo será el primer feriado y el primer fin de semana largo del 2026

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Estas jornadas permitirán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, convirtiéndose en uno de los fines de semana largos más esperados y elegidos para viajes dentro del país.

El Carnaval se celebra siempre los dos días previos al Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, y su ubicación depende del calendario religioso, ya que debe realizarse al menos 47 días antes del Domingo de Pascua. Por ese motivo, en 2026 cae en la segunda mitad de febrero.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

1 de enero : Año Nuevo

16 y 17 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril : Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajador

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio : Día de la Independencia

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Qué cambia con la nueva reglamentación de feriados

El Decreto 614/2025 introduce una modificación clave para el calendario 2026: los feriados nacionales que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente.

Este cambio, que antes no estaba claramente contemplado en la normativa, busca favorecer la generación de más fines de semana largos. La Jefatura de Gabinete será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias o aclaratorias.

La medida abre la puerta a un año con mayores oportunidades de descanso, aunque resta la confirmación oficial del cronograma definitivo de traslados por parte del Gobierno.