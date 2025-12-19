Cuándo será el primer feriado y el primer fin de semana largo del 2026
El nuevo año llega con jornadas inamovibles, fechas trasladables y cambios en la reglamentación que podrían impactar directamente en los fines de semana largos.
Durante 2026, el calendario oficial contará con varios días de descanso obligatorio, aunque el primer fin de semana largo no llegará de inmediato y habrá que esperar hasta febrero para disfrutar de una pausa extendida.
Además, estará vigente el Decreto 614/2025, que habilita el traslado de feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo, ampliando la posibilidad de sumar días no laborables consecutivos y mejorar la organización del tiempo libre.
Cuándo será el primer feriado del 2026
El primer feriado del año será el jueves 1° de enero, correspondiente al Día de Año Nuevo. Esta fecha está establecida como feriado inamovible por la Ley 27.399.
Al caer un día jueves y no ser trasladable, no generará un fin de semana largo, por lo que el descanso será limitado a una sola jornada.
Cuál será el primer fin de semana largo del 2026
El primer fin de semana largo del 2026 llegará recién en febrero, impulsado por los feriados de Carnaval, que estarán ubicados en las siguientes fechas:
Lunes 16 de febrero
Martes 17 de febrero
Estas jornadas permitirán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, convirtiéndose en uno de los fines de semana largos más esperados y elegidos para viajes dentro del país.
El Carnaval se celebra siempre los dos días previos al Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, y su ubicación depende del calendario religioso, ya que debe realizarse al menos 47 días antes del Domingo de Pascua. Por ese motivo, en 2026 cae en la segunda mitad de febrero.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
1 de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Qué cambia con la nueva reglamentación de feriados
El Decreto 614/2025 introduce una modificación clave para el calendario 2026: los feriados nacionales que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente.
Este cambio, que antes no estaba claramente contemplado en la normativa, busca favorecer la generación de más fines de semana largos. La Jefatura de Gabinete será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias o aclaratorias.
La medida abre la puerta a un año con mayores oportunidades de descanso, aunque resta la confirmación oficial del cronograma definitivo de traslados por parte del Gobierno.
