Cuánto falta para el siguiente feriado nacional y cuándo será: lo que resta del 2025

El próximo fin de semana largo confirmado

El Carnaval 2026 será la primera oportunidad del año para disfrutar de un fin de semana largo y planear una escapada extendida. El asueto comenzará el sábado y se extenderá durante cuatro días, incluyendo los feriados inamovibles:

Lunes 16 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026

Este puente largo permite organizar viajes más ambiciosos y sumergirse en las tradiciones festivas que se celebran en distintas provincias, convirtiéndolo en un momento ideal para descansar y recorrer el país.