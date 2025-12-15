Cuánto falta para el siguiente feriado nacional y cuándo será: lo que resta del 2025
La llegada de las Fiestas dispara la ansiedad por los días libres y la urgencia de organizar planes, regalos y salidas antes del receso.
Acaba de finalizar el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cerrando así el último fin de semana largo de 2025. Con el calendario señalando la segunda semana de diciembre, muchos que quieren planear una escapada ya se preguntan cómo organizarán las Fiestas y cuándo llegará el primer finde largo del 2026.
Aunque el próximo feriado es Navidad, el jueves 25 de diciembre, para disfrutar de cuatro días libres consecutivos habrá que esperar hasta bien entrado el año que viene, lo que hace que la planificación de viajes o descansos se vuelva todavía más importante.
Cuándo es el próximo feriado
Si estás pensando en aprovechar los feriados de fin de año para armar un puente turístico, este 2025 el calendario no ayuda demasiado. Los próximos feriados inamovibles caen en días que complican empalmar varios días libres.
- Navidad 2025: jueves 25 de diciembre. Como es un feriado inamovible, no se traslada, y el viernes 26 es laborable.
- Año Nuevo 2026: jueves 1° de enero. Al igual que Navidad, el viernes 2 de enero es un día de trabajo normal.
Es importante diferenciar entre feriado inamovible y día no laborable para planear el fin de año. Los inamovibles, como el 25 de diciembre y 1° de enero, son descanso obligatorio y, si se trabaja, corresponde pago doble.
Los días no laborables, como el 24 y 31 de diciembre, suelen ser asueto desde las 13:00 solo para el Estado y bancos, mientras que en el sector privado cada empleador decide. Así, quienes quieren aprovechar los días libres pueden organizar sus escapadas con tiempo.
El próximo fin de semana largo confirmado
El Carnaval 2026 será la primera oportunidad del año para disfrutar de un fin de semana largo y planear una escapada extendida. El asueto comenzará el sábado y se extenderá durante cuatro días, incluyendo los feriados inamovibles:
- Lunes 16 de febrero de 2026
- Martes 17 de febrero de 2026
Este puente largo permite organizar viajes más ambiciosos y sumergirse en las tradiciones festivas que se celebran en distintas provincias, convirtiéndolo en un momento ideal para descansar y recorrer el país.
