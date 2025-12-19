Los feriados confirmados por el Gobierno para diciembre 2025: cuándo y por qué

Los feriados restantes del 2025

Más allá de estos asuetos, el calendario oficial de feriados 2025 ya contempla dos fechas clave para todos los trabajadores del país. El 25 de diciembre de 2025, por Navidad, y el 1° de enero de 2026, por Año Nuevo, están considerados feriados nacionales y rigen de manera general, tanto para el sector público como para el privado, cerrando el año con jornadas de descanso ya previstas por ley.