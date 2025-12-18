¿Son feriados? Qué pasa con el 24 y el 31 de diciembre

Por su parte, en el sector privado, los días 24 y 31 de diciembre siguen siendo laborables. Cada empresa podrá decidir si concede o no la jornada libre a sus empleados. En caso de trabajar, no corresponde el pago doble, ya que el beneficio solo aplica a los feriados nacionales, como el 25 de diciembre y el 1° de enero.

Calendario de feriados 2025

Diciembre cerrará el año con los siguientes días destacados en el calendario:

Martes 24 de diciembre : asueto administrativo para empleados públicos

Miércoles 25 de diciembre : feriado nacional por Navidad

Martes 31 de diciembre : asueto administrativo para empleados públicos

Miércoles 1° de enero: feriado nacional por Año Nuevo

De esta manera, el esquema definido por el Gobierno permite una mejor planificación para el sector público, mientras que el resto de los trabajadores deberá estar atento a lo que disponga cada empleador.