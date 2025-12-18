¿Son feriados? Qué pasa con el 24 y el 31 de diciembre
Con el cierre del año y la llegada de las Fiestas, muchas personas comienzan a preguntarse cómo se organizarán las jornadas previas a Navidad y Año Nuevo.
En ese contexto, el Gobierno nacional confirmó una medida clave que impacta en la administración pública y genera dudas sobre el funcionamiento de bancos y empresas privadas.
A través de un decreto oficial, se estableció un asueto administrativo para determinados trabajadores, con el objetivo de facilitar la organización familiar, los traslados y las celebraciones de fin de año. Sin embargo, no todos los sectores estarán alcanzados por la decisión.
Lo que sucederá con el 24 y el 31 de diciembre
Mediante el Decreto 883/2025, el presidente Javier Milei oficializó el asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre, destinado al personal de la Administración Pública Nacional. La medida fue firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Según detalla la normativa, estas jornadas previas a los feriados de Navidad y Año Nuevo son consideradas un período especial de preparación y encuentro familiar, y el descanso anticipado busca reforzar el valor simbólico de las festividades sin generar costos adicionales para el Estado.
En cuanto a los bancos y entidades financieras, se confirmó que funcionarán con normalidad durante ambas fechas. Al tratarse de servicios esenciales, las sucursales permanecerán abiertas y se garantizará la atención al público y el desarrollo de las operaciones habituales.
Por su parte, en el sector privado, los días 24 y 31 de diciembre siguen siendo laborables. Cada empresa podrá decidir si concede o no la jornada libre a sus empleados. En caso de trabajar, no corresponde el pago doble, ya que el beneficio solo aplica a los feriados nacionales, como el 25 de diciembre y el 1° de enero.
Calendario de feriados 2025
Diciembre cerrará el año con los siguientes días destacados en el calendario:
-
Martes 24 de diciembre: asueto administrativo para empleados públicos
Miércoles 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad
Martes 31 de diciembre: asueto administrativo para empleados públicos
Miércoles 1° de enero: feriado nacional por Año Nuevo
De esta manera, el esquema definido por el Gobierno permite una mejor planificación para el sector público, mientras que el resto de los trabajadores deberá estar atento a lo que disponga cada empleador.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario