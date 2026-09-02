Las 7 habilidades laborales que la Inteligencia Artificial no va a reemplazar

Pensamiento crítico: permite evaluar la calidad de los resultados, identificar inconsistencias y tomar decisiones con el criterio necesario para contrastar las fuentes de información.

permite evaluar la calidad de los resultados, identificar inconsistencias y tomar decisiones con el criterio necesario para contrastar las fuentes de información. Empatía e inteligencia emocional: resultan fundamentales para interactuar con clientes o equipos, construyendo vínculos de confianza y manejando distintas perspectivas personales con suma sensibilidad.

resultan fundamentales para interactuar con clientes o equipos, construyendo vínculos de confianza y manejando distintas perspectivas personales con suma sensibilidad. Creatividad: es necesaria para conectar diferentes conocimientos, formular nuevas preguntas y explorar caminos alternativos para solucionar problemas que no tienen respuestas predeterminadas.

es necesaria para conectar diferentes conocimientos, formular nuevas preguntas y explorar caminos alternativos para solucionar problemas que no tienen respuestas predeterminadas. Comunicación: resulta vital para escuchar activamente, transmitir ideas con claridad, adaptar mensajes a distintos interlocutores y construir acuerdos organizacionales.

resulta vital para escuchar activamente, transmitir ideas con claridad, adaptar mensajes a distintos interlocutores y construir acuerdos organizacionales. Adaptabilidad: es un factor clave para asumir cambios sobre la marcha y aprender de forma flexible a desenvolverse en entornos de constante incertidumbre.

es un factor clave para asumir cambios sobre la marcha y aprender de forma flexible a desenvolverse en entornos de constante incertidumbre. Colaboración: es imprescindible para integrar los conocimientos diversos, negociar y lograr construir consensos dentro de estructuras de trabajo heterogéneas y distribuidas.

es imprescindible para integrar los conocimientos diversos, negociar y lograr construir consensos dentro de estructuras de trabajo heterogéneas y distribuidas. Aprendizaje continuo: otorga una enorme ventaja competitiva al desarrollar la curiosidad necesaria para actualizar permanentemente los conocimientos y responder a transformaciones vertiginosas.

Andrea Avila, CEO de Randstad para la región, destacó que el gran desafío no pasa solo por utilizar nuevas herramientas, sino por lograr fortalecer aquellas capacidades que aportan un valor irremplazable. En este escenario de profunda transformación, la capacidad de adaptarse y trabajar con la tecnología como aliada será directamente determinante para sostener el futuro profesional.