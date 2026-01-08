De qué lado de la frontera conviene comprar pesos chilenos y ahorrar
Una de las dos opciones es más conveniente para hacer alguna diferencia monetaria a la hora de adquirir plata del país trasandino.
Chile se continúa imponiendo como un lugar de seducción para miles de argentinos que cruzan todos los días la montaña en busca de un mejor precio, no solamente para pasar unas vacaciones en la playa sino también para realizar la compra de distintos productos.
Al momento de planificar el viaje a Chile, los argentinos tienen la duda sobre si conviene comprar pesos chilenos de este lado de la cordillera o llevar el dinero y hacer el cambio en el sector trasandino. Todo esto teniendo en cuenta que una persona quiere utilizar efectivo y no tarjetas de crédito o débito.
El precio del cambio en Chile
En la cotización actual, hacer el cambio de pesos argentinos a chilenos tiene un valor aproximado de 1.620. Es decir, 1.000 pesos chilenos son 1.620 pesos argentinos. Esta parece ser la peor opción para las personas que quieran viajar hacia Chile ya que del otro lado de la cordillera encontrarán un mejor precio al respecto.
La opción ideal es llevar dólar billete directamente hacia Chile para cambiarlos en el país vecino. Teniendo en cuenta que cualquier persona puede comprarlo a un valor promedio de $1.490, que se ha mantenido relativamente estable durante el último mes de diciembre. Y en Chile, un dólar tiene un precio de 905 pesos chilenos aproximadamente.
Vamos a tomar el ejemplo del precio del cambio $100.000. En caso de hacerlo en el mercado local, la persona va a poder comprar aproximadamente 62 mil pesos chilenos. Si con ese mismo monto de plata argentina se compra dólar billete y finalmente los cambia en Chile, obtendrá un poco más de 67 mil pesos chilenos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario