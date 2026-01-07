Lo que conviene hacer con los dólares de cara al 2026

Los economistas coinciden en que, tras las fiestas, podría haber presión sobre el dólar por el exceso de liquidez, aunque el Banco Central podría intervenir con tasas más altas.

Además, la flexibilización del cepo y la llegada de inversiones extranjeras podrían estabilizar la cotización y permitir que el BCRA acumule reservas, anticipando un 2026 más tranquilo en materia cambiaria.