Lo que conviene hacer con los dólares de cara al 2026
La moneda estadounidense comenzó el año rondando los $1.490, generando incertidumbre y preocupación en el mercado. Los detalles en la nota.
Los recientes movimientos del dólar volvieron a poner en alerta a los argentinos. Con el valor de la moneda estadounidense rondando los $1.490, los efectos se sienten de inmediato en los precios del combustible, los alquileres y la canasta básica.
Aunque la intervención del Banco Central logró frenar momentáneamente la suba, la incertidumbre sigue presente, especialmente a pocos días de haber comenzado el año. A raíz de las fluctuaciones de la moneda extranjera, los expertos dieron su puntos de vista y señalaron si conviene invertir el dinero en plazos fijos o ahorrar en dólares en este 2026.
Los expertos recomiendan plazo fijo antes que dólar
En la actualidad los depósitos en pesos siguen siendo la opción más segura para los ahorristas. El dólar mayorista se mantiene cerca de $1.450 y los contratos de futuros proyectan un aumento gradual: alrededor de $1.489 a fin de enero, $1.521 en febrero y $1.552 a fines de marzo, con subas mensuales de cerca del 2%, similares al ritmo inflacionario.
Para los expertos, el plazo fijo ofrece mayor previsibilidad frente a la volatilidad del dólar. Federico Zerba, economista del IES, recomienda priorizar depósitos en pesos, aun si rinden por debajo de la inflación, antes que arriesgarse con la moneda extranjera.
Qué puede pasar con el dólar
Con el ajuste del Banco Central a las bandas cambiarias, el dólar dejaría de ser el principal ancla de los precios en los próximos meses. Durante los próximos 30 días, el plazo fijo seguiría siendo más rentable, pero luego inflación, tasas y tipo de cambio podrían equilibrarse.
Los economistas coinciden en que, tras las fiestas, podría haber presión sobre el dólar por el exceso de liquidez, aunque el Banco Central podría intervenir con tasas más altas.
Además, la flexibilización del cepo y la llegada de inversiones extranjeras podrían estabilizar la cotización y permitir que el BCRA acumule reservas, anticipando un 2026 más tranquilo en materia cambiaria.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario