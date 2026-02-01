De qué se trata la recuperación activa y por qué es recomendable para deportistas

Recuperación activa: ¿por qué es clave en el entrenamiento?

Harvard caminar (1).png La recuperación activa favorece la circulación, reduce la rigidez muscular y acelera la recuperación luego de sesiones de ejercicios intensas.

La recuperación activa se basa en incorporar movimientos suaves durante los días sin entrenamiento intenso. En lugar de permanecer en reposo durante todo el día, se recomienda realizar actividades de baja exigencia como caminar, andar en bicicleta o practicar ejercicios de flexibilidad, con el objetivo de mantener el cuerpo activo sin someterlo a un esfuerzo extra.