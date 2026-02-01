De qué se trata la recuperación activa y por qué es recomendable para deportistas
Los especialistas recomiendan este nuevo y novedoso método de descanso para los atletas. Conocé todos los detalles en la nota.
El descanso cumple un rol central en la recuperación física, pero en lugar de la inactividad total, muchos especialistas recomiendan optar por la recuperación activa, una estrategia que ayuda al cuerpo a reponerse sin perder movilidad.
Este enfoque consiste en realizar ejercicios de baja intensidad durante los días sin entrenamiento exigente, como caminatas, estiramientos o movilidad articular. De esta manera, se favorece la circulación, se reduce la rigidez muscular y se acelera la recuperación, motivo por el cual ganó terreno en el ámbito del fitness.
A la par, sostener hábitos saludables es fundamental para cuidar el organismo y potenciar el entrenamiento. Una alimentación equilibrada, con presencia de frutas, verduras y proteínas, complementa el descanso y el entrenamiento, al mismo tiempo que contribuye a prevenir lesiones y problemas de salud.
Recuperación activa: ¿por qué es clave en el entrenamiento?
La recuperación activa se basa en incorporar movimientos suaves durante los días sin entrenamiento intenso. En lugar de permanecer en reposo durante todo el día, se recomienda realizar actividades de baja exigencia como caminar, andar en bicicleta o practicar ejercicios de flexibilidad, con el objetivo de mantener el cuerpo activo sin someterlo a un esfuerzo extra.
Este tipo de prácticas favorece una mejor recuperación física, ya que estimula el flujo sanguíneo, ayuda a reducir la acumulación de residuos metabólicos y mejora la oxigenación de los músculos. Como resultado, disminuyen las molestias posteriores al ejercicio y se gana mayor sensación de soltura corporal.
En los últimos años, muchos deportistas de alto rendimiento, gracias a la recomendación de los especialistas, adoptaron este método tras competencias o entrenamientos exigentes para evitar el enfriamiento abrupto de los músculos, una situación que puede aumentar el riesgo de lesiones.
