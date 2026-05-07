Cuáles son los ejercicios para aliviar y combatir los dolores del ciático

El dolor en la parte baja de la espalda se volvió una de las consultas más frecuentes en la actualidad, tanto en adultos como en personas jóvenes con hábitos sedentarios. Este malestar, en muchos casos asociado al nervio ciático, puede limitar actividades cotidianas básicas es producto de un estilo de vida sedentario, con malas posturas y poca actividad física.