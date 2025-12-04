Descubrí Mendoza en 2026: los dos destinos con senderos, agua y paisajes que te encantarán

Laguna Los Horcones

Este sitio es el destino perfecto para los amantes del turismo aventura, especialmente del trekking. Se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua y es el único sendero apto para todo público. Con una hora y media de duración, el camino llevará a los visitantes hacia la Laguna Espejo para disfrutar de sus vistas.

Además, hay diversos miradores donde se puede apreciar la pared sur del cerro Aconcagua con sus glaciares colgantes. Por el mismo sendero también se puede conocer el Puente de la Quebrada del Durazno y el Puente del Inca. Se encuentra a 2.900 metros sobre el nivel del mar y a 157 kilómetros de la capital de Mendoza.