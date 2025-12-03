Escapadas en Buenos Aires: el lugar rodeado entre naturaleza y jardines especial para desconectar de la rutina
El turismo rural viene creciendo con fuerza y este lugar se consolidó como una de esas joyas tranquilas donde el tiempo parece estirarse
A menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón ideal para quienes buscan bajar un cambio sin alejarse demasiado. Es un destino que combina silencio, gastronomía casera, historia ferroviaria y una naturaleza que invita a relajarse desde el primer minuto. Perfecto para una escapada de fin de semana o incluso para pasar el día respirando aire puro.
Sus calles arboladas, su ritmo pausado y su identidad bien de campo lo transforman en un punto perfecto para quienes viven en la ciudad pero necesitan una pausa real, sin multitudes ni viajes largos.
Qué se puede hacer en Villars
Una de las actividades más elegidas para disfrutar en este destino es alquilar una casa quinta: pasar el día bajo los árboles, preparar un asado, descansar en reposeras y desconectar del ruido urbano. Es el plan ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan calma sin renunciar a la comodidad.
Quienes prefieren recorrer pueden seguir el circuito turístico gastronómico, que reúne opciones clásicas del pueblo: el Viejo Bar Manolo (Lo de Forte), el bodegón El Encuentro y el restaurante Lo de Lala. Todos mantienen ese espíritu campestre, con platos típicos argentinos como empanadas caseras, pastas abundantes y los famosos churros de Las Liebres, considerados de los mejores de Buenos Aires.
También hay lugares históricos para visitar. La Vieja Estación, con su edificio de dos pisos de estilo francés, es uno de los imperdibles. Aunque ya no funciona como estación ferroviaria, hoy alberga una biblioteca y el Museo Ferroviario, donde se conservan objetos, fotos y relatos de la época dorada del tren en la región.
Para los amantes del aire libre, caminar por el Monte Vinelli, recorrer senderos rurales o simplemente pasear por los jardines floridos del entorno es una excelente manera de conectar con la naturaleza. Aquí cada rincón invita a quedarse un rato más.
Dónde queda Villars
Este pequeño pero encantador destino se encuentra dentro del partido de General Las Heras, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado sobre la Ruta Provincial 6, a solo 98 kilómetros del Obelisco, lo que lo convierte en una escapada ideal para salir un sábado por la mañana y regresar renovado el domingo.
Lo que lo vuelve especial no es su tamaño, sino su atmósfera: calles tranquilas, ambiente relajado y la sensación de haber viajado mucho más lejos de lo que indican los kilómetros. Es el típico lugar donde la rutina se detiene apenas uno llega.
Cómo llegar a Villars
En auto, el acceso es directo y sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires se toma la Ricchieri, luego la autopista Ezeiza-Cañuelas y finalmente la Ruta Provincial 6, que conduce directamente hasta el pueblo. El trayecto dura aproximadamente una hora y veinte minutos, según el tránsito.
Para quienes no disponen de vehículo, existe la opción de viajar en colectivo: la línea 136 sale desde Caballito y llega a Villars en un recorrido que ronda las dos horas. No es la alternativa más rápida, pero sí accesible y directa.
