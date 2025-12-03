Escapadas en Buenos Aires: el lugar rodeado entre naturaleza y jardines especial para desconectar de la rutina

Para los amantes del aire libre, caminar por el Monte Vinelli, recorrer senderos rurales o simplemente pasear por los jardines floridos del entorno es una excelente manera de conectar con la naturaleza. Aquí cada rincón invita a quedarse un rato más.

Dónde queda Villars

Este pequeño pero encantador destino se encuentra dentro del partido de General Las Heras, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado sobre la Ruta Provincial 6, a solo 98 kilómetros del Obelisco, lo que lo convierte en una escapada ideal para salir un sábado por la mañana y regresar renovado el domingo.

Lo que lo vuelve especial no es su tamaño, sino su atmósfera: calles tranquilas, ambiente relajado y la sensación de haber viajado mucho más lejos de lo que indican los kilómetros. Es el típico lugar donde la rutina se detiene apenas uno llega.

Cómo llegar a Villars

En auto, el acceso es directo y sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires se toma la Ricchieri, luego la autopista Ezeiza-Cañuelas y finalmente la Ruta Provincial 6, que conduce directamente hasta el pueblo. El trayecto dura aproximadamente una hora y veinte minutos, según el tránsito.

Para quienes no disponen de vehículo, existe la opción de viajar en colectivo: la línea 136 sale desde Caballito y llega a Villars en un recorrido que ronda las dos horas. No es la alternativa más rápida, pero sí accesible y directa.