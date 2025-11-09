Descubrí Brasil: el destino turístico con unas playas que enamoran a todos

En la costa norte, la Laguna Azul es el punto preferido para practicar snorkel y buceo entre peces tropicales. También se pueden descubrir cascadas ocultas, como la de Feiticeira, un refugio perfecto para refrescarse después de una caminata. Los senderos selváticos ofrecen opciones para todos los niveles, conectando playas, montañas y miradores.

Desde Vila do Abraão, corazón de la isla, parten excursiones marítimas y se disfruta de una gastronomía local imperdible, donde el pescado fresco cocinado frente al mar es protagonista. Un paraíso ideal para aventureros, amantes del relax y exploradores de paisajes naturales únicos.

Dónde queda Ilha Grande

Ubicada en el litoral del estado de Río de Janeiro, Ilha Grande es una joya del turismo en Brasil, a unos 125 kilómetros de la ciudad carioca. Pertenece al archipiélago de Angra dos Reis, aunque se puede llegar fácilmente desde Conceição de Jacareí, donde parten escunas y fast boats hacia la isla.

Dividida entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, combina selva, playas y montañas, creando un entorno natural único a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.

Cómo llegar a Ilha Grande

Para llegar a Ilha Grande desde Argentina, el primer paso es tomar un vuelo a Río de Janeiro, con una duración aproximada de tres horas. Desde allí, se puede acceder a la isla partiendo desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, esta última una opción más tranquila y cercana.

En ambos puntos salen escunas y fast boats rumbo a Vila do Abraão, el principal pueblo de la isla. El viaje por mar dura entre una y dos horas, según la embarcación y el clima.