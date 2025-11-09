Descubrí Brasil: el destino turístico con unas playas que enamoran a todos
Este destino de turismo en Brasil integra un archipiélago paradisíaco que invita a descubrir algunas de las playas más impresionantes del país.
Entre los destinos más espectaculares del turismo en Brasil, Ilha Grande se destaca como un verdadero tesoro natural. Situada a unos 125 kilómetros de Río de Janeiro, esta isla es una de las joyas más admiradas del litoral carioca y un imán para quienes buscan naturaleza pura y tranquilidad.
El lugar alberga la famosa playa Lopes Mendes, reconocida a nivel mundial por su arena blanca, su agua turquesa y su entorno selvático que la convierte en una de las playas más lindas del planeta. No es casualidad que muchos turistas argentinos la elijan para disfrutar del verano en un paisaje paradisíaco.
Con una extensión de más de 190 km², Ilha Grande combina montañas, selva tropical y más de cien playas distribuidas entre el Parque Estatal y el Parque Marítimo Aventureiro. La ausencia de autos y rutas asfaltadas refuerza su esencia natural: solo se puede recorrer caminando por senderos o en lancha, lo que garantiza una experiencia ecológica única.
El contraste entre sus costas también la vuelve especial: el norte ofrece aguas calmas y cristalinas ideales para el snorkel y el buceo, mientras que el sur muestra playas salvajes y casi desiertas, perfectas para los amantes de la aventura y la desconexión total.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
Ilha Grande, uno de los destinos más encantadores del turismo en Brasil, invita a vivir la naturaleza en su máxima expresión. Con más de cien playas paradisíacas, se puede disfrutar de la icónica Lopes Mendes, perfecta para surfistas, o de las tranquilas Dois Rios y Aventureiro, ideales para relajarse.
En la costa norte, la Laguna Azul es el punto preferido para practicar snorkel y buceo entre peces tropicales. También se pueden descubrir cascadas ocultas, como la de Feiticeira, un refugio perfecto para refrescarse después de una caminata. Los senderos selváticos ofrecen opciones para todos los niveles, conectando playas, montañas y miradores.
Desde Vila do Abraão, corazón de la isla, parten excursiones marítimas y se disfruta de una gastronomía local imperdible, donde el pescado fresco cocinado frente al mar es protagonista. Un paraíso ideal para aventureros, amantes del relax y exploradores de paisajes naturales únicos.
Dónde queda Ilha Grande
Ubicada en el litoral del estado de Río de Janeiro, Ilha Grande es una joya del turismo en Brasil, a unos 125 kilómetros de la ciudad carioca. Pertenece al archipiélago de Angra dos Reis, aunque se puede llegar fácilmente desde Conceição de Jacareí, donde parten escunas y fast boats hacia la isla.
Dividida entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, combina selva, playas y montañas, creando un entorno natural único a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para llegar a Ilha Grande desde Argentina, el primer paso es tomar un vuelo a Río de Janeiro, con una duración aproximada de tres horas. Desde allí, se puede acceder a la isla partiendo desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, esta última una opción más tranquila y cercana.
En ambos puntos salen escunas y fast boats rumbo a Vila do Abraão, el principal pueblo de la isla. El viaje por mar dura entre una y dos horas, según la embarcación y el clima.
