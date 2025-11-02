Vacaciones en Brasil: dónde están las playas más lindas del mundo
Este destino de Brasil integra un archipiélago soñado, ideal para quienes buscan unas vacaciones entre playas paradisíacas y paisajes inolvidables.
Ilha Grande es uno de los destinos más deslumbrantes para disfrutar de unas vacaciones en Brasil. Ubicada a solo 125 kilómetros de Río de Janeiro, esta joya del litoral carioca combina playas de ensueño, naturaleza exuberante y una atmósfera que invita a desconectarse por completo.
Entre sus mayores atractivos se encuentra la famosa playa Lopes Mendes, reconocida internacionalmente por su arena blanca y aguas turquesas. Es un paraíso elegido por miles de turistas argentinos que buscan un descanso diferente durante los primeros meses del año.
Con 193 km² de selva tropical, montañas imponentes y más de 100 playas distribuidas entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, este rincón natural ofrece una experiencia ecológica única. Sin autos ni rutas, todo se recorre a pie por senderos o en barco, garantizando un contacto pleno con la naturaleza.
Su costa norte deslumbra con aguas tranquilas, ideales para el snorkel y el buceo, mientras que el sur sorprende con playas salvajes y solitarias. Desde Vila do Abraão, el centro de la isla, se pueden emprender caminatas por la mata atlántica, explorar cascadas escondidas o navegar entre peces de colores. Un destino imperdible para vivir las mejores vacaciones en Brasil.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
La impresionante Ilha Grande invita a vivir unas vacaciones en Brasil llenas de aventura, relax y naturaleza en su máxima expresión. Este paraíso combina selva tropical, playas vírgenes y una energía única que atrapa a cada visitante. Entre las actividades más destacadas para disfrutar de su entorno se encuentran:
- Recorrer sus 106 playas paradisíacas, desde la icónica Lopes Mendes, ideal para surfistas, hasta Dois Rios y Aventureiro, perfectas para quienes buscan paz total.
- Practicar snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul, donde los peces tropicales nadan entre aguas cristalinas.
- Descubrir cascadas escondidas cerca de playa Feiticeira, un rincón ideal para refrescarse luego de una caminata.
- Aventurarse por las trilhas que cruzan la mata atlántica, adaptadas a distintos niveles de dificultad.
- Realizar excursiones marítimas desde Vila do Abraão, centro turístico y punto de partida de los tours.
- Probar la gastronomía local, con platos de pescado fresco servidos junto al mar.
Dónde queda Ilha Grande
Con 193 km² de naturaleza protegida, Ilha Grande es un verdadero santuario ecológico donde no circulan autos, lo que mantiene intacto su entorno virgen. Dividida entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, ofrece una experiencia única para los amantes del ecoturismo, a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.
Cómo llegar a Ilha Grande
Ilha Grande está ubicada en el litoral del estado de Río de Janeiro, a unos 125 km de la capital carioca. Este paraíso natural forma parte del archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es necesario llegar hasta allí para acceder. Muchos viajeros parten desde Conceição de Jacareí, a solo 30 km de Angra, donde salen escunas y fast boats hacia la isla.
