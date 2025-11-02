Vacaciones en Brasil: dónde están las playas más lindas del mundo

Recorrer sus 106 playas paradisíacas , desde la icónica Lopes Mendes , ideal para surfistas, hasta Dois Rios y Aventureiro , perfectas para quienes buscan paz total.

Practicar snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul, donde los peces tropicales nadan entre aguas cristalinas.

Descubrir cascadas escondidas cerca de playa Feiticeira, un rincón ideal para refrescarse luego de una caminata.

Aventurarse por las trilhas que cruzan la mata atlántica, adaptadas a distintos niveles de dificultad.

Realizar excursiones marítimas desde Vila do Abraão, centro turístico y punto de partida de los tours.

Probar la gastronomía local, con platos de pescado fresco servidos junto al mar.

Dónde queda Ilha Grande

Con 193 km² de naturaleza protegida, Ilha Grande es un verdadero santuario ecológico donde no circulan autos, lo que mantiene intacto su entorno virgen. Dividida entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, ofrece una experiencia única para los amantes del ecoturismo, a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.

Cómo llegar a Ilha Grande

Ilha Grande está ubicada en el litoral del estado de Río de Janeiro, a unos 125 km de la capital carioca. Este paraíso natural forma parte del archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es necesario llegar hasta allí para acceder. Muchos viajeros parten desde Conceição de Jacareí, a solo 30 km de Angra, donde salen escunas y fast boats hacia la isla.