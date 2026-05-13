El destino turístico brasileño que los argentinos eligen para empezar una nueva vida
Se ubica en el estado Rio Grande do Norte, a solo 80 kilómetros de Natal. Su principal atracción son las playas de aguas turquesas. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Brasil se mantiene entre los destinos más elegidos de Sudamérica debido a su combinación de paisajes naturales, clima cálido y una oferta turística muy variada. Dentro de sus ciudades más atractivas se destaca Pipa, en el estado de Rio Grande do Norte, una localidad costera reconocida por sus playas de arena clara y aguas transparentes.
En la región sudamericana, la región se caracteriza por su enorme riqueza geográfica y cultural, con opciones que van desde selvas y montañas hasta extensas costas. Esta diversidad convierte al continente en un espacio muy elegido por turistas que buscan experiencias distintas, acompañadas por una gastronomía de primer nivel y la calidez de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Pipa
En Pipa, gran parte de la actividad turística se concentra en sus playas principales, cada una con propuestas distintas. Praia do Amor es una de las más visitadas para el surf y para disfrutar de vistas panorámicas desde sus acantilados, mientras que Baía dos Golfinhos se destaca por la posibilidad de observar delfines en su hábitat.
En tanto, Praia do Madeiro ofrece un ambiente más tranquilo, con mar sereno y un entorno natural rodeado de vegetación. Además, el destino permite realizar caminatas por la costa, recorrer el Santuario Ecológico y practicar distintas actividades acuáticas.
Dónde queda Pipa
Este destino costero se encuentra en el nordeste de Brasil, en el estado de Rio Grande do Norte, a unos 80 kilómetros de Natal. Es una zona es muy popular dentro de la región, conocida por su vegetación abundante y sus playas de aguas claras y tranquilas.
Cómo llegar a Pipa
Para llegar a Pipa desde Argentina, la alternativa más accesible es tomar un vuelo hasta la ciudad de Natal y luego trasladarse por tierra, en un viaje que suele demorar un poco más de una hora. También es posible arribar a João Pessoa y desde allí continuar en auto, recorriendo un tramo costero que puede llevar cerca de dos horas y media.
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