El destino turístico brasileño que los argentinos eligen para empezar una nueva vida

Dónde queda Pipa

Este destino costero se encuentra en el nordeste de Brasil, en el estado de Rio Grande do Norte, a unos 80 kilómetros de Natal. Es una zona es muy popular dentro de la región, conocida por su vegetación abundante y sus playas de aguas claras y tranquilas.

Cómo llegar a Pipa

Para llegar a Pipa desde Argentina, la alternativa más accesible es tomar un vuelo hasta la ciudad de Natal y luego trasladarse por tierra, en un viaje que suele demorar un poco más de una hora. También es posible arribar a João Pessoa y desde allí continuar en auto, recorriendo un tramo costero que puede llevar cerca de dos horas y media.