Descubrí Brasil: el tesoro escondido con mucha naturaleza, playas tranquilas, ríos y salinas
Este paraíso de Sudamérica se encuentra en el estado de Rio Grande do Norte. Sus dunas y aguas cristalinas son sus principales atracciones. Dónde queda y qué hacer.
Sudamérica se presenta como un territorio ideal para quienes buscan combinar descanso y contacto con la naturaleza. Países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay ofrecen desde playas solitarias hasta paisajes rurales y reservas naturales, que atrapan por completo la atención de los visitantes. El país brasilero, en particular, destaca por su diversidad de escenarios: selvas, ríos, playas y ecosistemas únicos.
Dentro de este abanico, Galinhos se presenta como un rincón tranquilo y familiar. Sus extensas dunas, salinas y playas vírgenes invitan a relajarse, mientras que las actividades al aire libre permiten disfrutar de la naturaleza de manera activa y auténtica. Es un destino perfecto para quienes quieren desconectarse y sumergirse en un entorno natural poco explorado hasta el momento.
Qué se puede hacer en Galinhos
Galinhos ofrece a los visitantes la oportunidad de conectar con su entorno natural de manera única. Se pueden realizar paseos en bote por las salinas, caminar entre dunas y disfrutar de playas de aguas transparentes para descansar y relajarse.
También es posible explorar los senderos arenosos en buggy, adentrarse en los manglares para observar su fauna y flora o recorrer las salinas con guías locales que muestran todos los secretos del lugar. Gracias a estas actividades, este sitio se presenta como un destino ideal para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza en cualquier época del año.
Dónde queda Galinhos
Galinhos se encuentra en la península que le da nombre, al norte de Rio Grande do Norte. Su entorno mezcla dunas, salinas, manglares y playas, creando un paisaje único. Está a 160 kilómetros de Natal y a más de 2.000 de Brasilia, siendo accesible e ideal para quienes buscan tranquilidad.
Cómo llegar a Galinhos
La manera más sencilla de llegar es desde Natal. Se puede conducir en vehículo propio o alquilado por la carretera BR-406 y luego la RN-402 hasta Pratagil. Desde allí, se debe continuar en embarcaciones que conducen al pueblo, atravesando un entorno natural y pintoresco que ya anticipa la belleza del destino.
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