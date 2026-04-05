Descubrí Brasil: el tesoro escondido con mucha naturaleza, playas tranquilas, ríos y salinas

Galinhnos.jpg Galinhos se encuentra a 160 kilómetros de Natal y a 2.000 de Brasilia.

También es posible explorar los senderos arenosos en buggy, adentrarse en los manglares para observar su fauna y flora o recorrer las salinas con guías locales que muestran todos los secretos del lugar. Gracias a estas actividades, este sitio se presenta como un destino ideal para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza en cualquier época del año.