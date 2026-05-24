Jujuy 2026: el destino poco conocido con géiseres naturales

Además, quienes llegan hasta la zona suelen aprovechar para realizar recorridos en camionetas 4x4, sacar fotografías de los paisajes puneños y disfrutar de la tranquilidad absoluta del lugar.

La región también permite conocer salares, montañas y caminos rodeados por escenarios naturales únicos del norte argentino.

Dónde queda Catua

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Catua se encuentra en el departamento Susques, en la provincia de Jujuy, a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

La localidad está ubicada en plena Puna jujeña, muy cerca del Paso Internacional de Jama y de la frontera con Chile.

El aislamiento y la altura convierten a este destino en uno de los lugares más particulares y menos explorados de toda la provincia.

Cómo llegar a Catua

Para llegar a Catua desde San Salvador de Jujuy, la opción más utilizada es tomar la Ruta Nacional 52 atravesando la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes hasta llegar a Susques. Luego se continúa en dirección al Paso de Jama hasta encontrar el desvío hacia la Ruta Provincial 70.

Desde Purmamarca son aproximadamente 260 kilómetros de recorrido, mientras que desde San Antonio de los Cobres también existe un acceso por caminos de ripio.

Muchos visitantes recomiendan realizar la excursión con guías especializados y vehículos 4x4 debido a las condiciones del terreno y la altura de la zona.