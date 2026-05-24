Jujuy 2026: el destino poco conocido con géiseres naturales
Jujuy cuenta con paisajes increíbles que sorprenden a turistas de todo el país, pero existe un destino poco conocido que llama la atención por un fenómeno natural realmente impactante
A varios kilómetros de los circuitos turísticos más famosos de la provincia aparece un lugar rodeado de montañas, salares y paisajes únicos que guarda uno de los atractivos más extraños del norte argentino.
Se trata de una pequeña localidad jujeña cercana a la frontera con Chile que se volvió famosa por sus géiseres naturales y por sus impresionantes estructuras de hielo que se forman a gran altura.
Este rincón de la Puna ofrece una experiencia diferente para quienes buscan escapadas tranquilas, contacto con la naturaleza y escenarios que parecen de otro planeta.
Qué se puede hacer en Catua
Uno de los grandes atractivos de Catua es visitar el famoso géiser natural ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, el agua caliente y el vapor emergen desde el suelo y, debido a las bajas temperaturas, muchas veces se congelan formando figuras de hielo sorprendentes.
El paisaje cambia constantemente según el clima, por lo que cada visita puede ser completamente distinta.
Además, quienes llegan hasta la zona suelen aprovechar para realizar recorridos en camionetas 4x4, sacar fotografías de los paisajes puneños y disfrutar de la tranquilidad absoluta del lugar.
La región también permite conocer salares, montañas y caminos rodeados por escenarios naturales únicos del norte argentino.
Dónde queda Catua
Catua se encuentra en el departamento Susques, en la provincia de Jujuy, a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
La localidad está ubicada en plena Puna jujeña, muy cerca del Paso Internacional de Jama y de la frontera con Chile.
El aislamiento y la altura convierten a este destino en uno de los lugares más particulares y menos explorados de toda la provincia.
Cómo llegar a Catua
Para llegar a Catua desde San Salvador de Jujuy, la opción más utilizada es tomar la Ruta Nacional 52 atravesando la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes hasta llegar a Susques. Luego se continúa en dirección al Paso de Jama hasta encontrar el desvío hacia la Ruta Provincial 70.
Desde Purmamarca son aproximadamente 260 kilómetros de recorrido, mientras que desde San Antonio de los Cobres también existe un acceso por caminos de ripio.
Muchos visitantes recomiendan realizar la excursión con guías especializados y vehículos 4x4 debido a las condiciones del terreno y la altura de la zona.
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