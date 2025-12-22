Descubrí Brasil: la isla con una extensión de kilómetros y con más de 100 playas
Este sitio es uno de los más elegidos por los turistas que buscan serenidad y diversión en un mismo destino. Conocé los detalles en la nota.
Al momento de planificar las vacaciones, diferentes destinos de Sudamérica pican en punta y se convierten en los refugios de cientos de turistas que buscan diversión y serenidad en un mismo sitio. Brasil, Argentina y Uruguay se presentan como las mejores alternativas, combinando playas de ensueño y paisajes atrapantes.
Dentro del amplio abanico de opciones, "Ilha Grande" se destaca por su naturaleza intacta, con sus aguas transparentes y una atmósfera tranquila que conquista desde el primer momento. Con más de 100 playas para recorrer, es una opción ideal para quienes quieren descansar y pasarla bien en contacto con la naturaleza.
Qué se puede hacer en "Ilha Grande"
Lopes Mendes se presenta como una de las playas más emblemáticas de la isla, famosa por su arena clara y un mar transparente que la ubican entre las más impactantes de Brasil.
Además, quienes disfrutan de las actividades al aire libre pueden aventurarse por los caminos naturales que conducen a rincones desconocidos, con saltos de agua y pequeñas bahías escondidas.
Por otro lado, la zona es ideal para explorar el mundo submarino. "Ilha Grande" ofrece buceo tanto para personas con experiencia como para principiantes, mientras que el snorkel también es una buena alternativa para observar peces tropicales, tortugas, estrellas de mar y formaciones coralinas en su hábitat natural.
Dónde queda "Ilha Grande"
Este atrapante sitio está ubicado al sur del estado de Río de Janeiro, frente al litoral brasileño. Con casi 30 kilómetros de extensión y más de un centenar de playas, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan paisajes naturales y tranquilidad durante su paso por Brasil.
Cómo llegar a "Ilha Grande"
Para llegar a "Ilha Grande" se debe ir primero a Río de Janeiro y después trasladarse a puertos como Angra dos Reis, Mangaratiba o Conceição de Jacareí. Desde allí, el cruce se hace en lancha, barco o catamarán, ya que la isla solo es accesible por vía marítima.
