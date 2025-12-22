Descubrí Brasil: la isla con una extensión de kilómetros y con más de 100 playas

Dónde queda "Ilha Grande"

Este atrapante sitio está ubicado al sur del estado de Río de Janeiro, frente al litoral brasileño. Con casi 30 kilómetros de extensión y más de un centenar de playas, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan paisajes naturales y tranquilidad durante su paso por Brasil.

Cómo llegar a "Ilha Grande"

Para llegar a "Ilha Grande" se debe ir primero a Río de Janeiro y después trasladarse a puertos como Angra dos Reis, Mangaratiba o Conceição de Jacareí. Desde allí, el cruce se hace en lancha, barco o catamarán, ya que la isla solo es accesible por vía marítima.