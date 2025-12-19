Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas desconocidas, piscinas naturales y agua cristalina
En la costa norte de Alagoas, este destino paradisíaco enamora a los viajeros con playas soñadas, aguas cristalinas y un encanto natural difícil de olvidar.
Cuando se habla de turismo, Brasil aparece de inmediato como una potencia que mezcla naturaleza, cultura e historia en dosis justas, ideal para quienes sueñan con desconectar en playas paradisíacas de arena blanca y aguas cristalinas, pero también con descubrir destinos fuera del radar.
Más allá de los circuitos clásicos, Brasil guarda verdaderas joyas naturales poco explotadas por el turismo masivo. Entre selvas exuberantes y algunas de las playas más lindas del país, sobresale São Miguel dos Milagres, un tranquilo pueblo de pescadores que ofrece cinco playas diferentes y un abanico de actividades recreativas para explorar sin apuro.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres, lejos del turismo masivo, mantiene el encanto de un auténtico pueblo de pescadores, donde la tranquilidad se combina con los paisajes típicos de Brasil. El destino cuenta con cinco playas que se pueden recorrer a pie, cada una con su propio estilo y actividades al aire libre:
- Praia do Marceneiro: la más tranquila, ideal para descansar, con extensos tramos de arena desierta y posadas boutique.
- Praia do Riacho: perfecta para familias, con piscinas naturales, aguas calmadas y paseos en kayak.
- Praia do Toque y Porto da Rua: más concurridas, cercanas al pequeño centro del pueblo, con piscinas naturales para flotar o practicar stand up paddle.
- Patacho: considerada la más hermosa, con aguas tibias y transparentes, ideal para snorkel y disfrutar de la fauna marina.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Ubicado sobre la costa norte de Alagoas, São Miguel dos Milagres es uno de esos destinos de Brasil que enamoran a quienes buscan desconexión, silencio y paisajes naturales lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Este encantador pueblo de pescadores se transformó en un refugio ideal para descansar sin multitudes, a solo 36 kilómetros de Maragogi y a 106 km de Maceió, dos puntos clave del mapa turístico de la región.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
La manera más práctica de llegar a São Miguel dos Milagres es desde Maceió, la capital de Alagoas. El recorrido implica tomar la AL-105, luego desviarse por la AL-435 y finalmente seguir por la AL-101. En total, son unos 100 kilómetros, equivalentes a unas dos horas en auto, un trayecto ideal para disfrutar del paisaje costero mientras se acerca al encanto de este pueblo de pescadores.
