Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas desconocidas, piscinas naturales y agua cristalina

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

La manera más práctica de llegar a São Miguel dos Milagres es desde Maceió, la capital de Alagoas. El recorrido implica tomar la AL-105, luego desviarse por la AL-435 y finalmente seguir por la AL-101. En total, son unos 100 kilómetros, equivalentes a unas dos horas en auto, un trayecto ideal para disfrutar del paisaje costero mientras se acerca al encanto de este pueblo de pescadores.