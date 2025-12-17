Turismo en Brasil 2026: el pueblo poco conocido donde hace frío y también puede llegar a nevar
Ubicado en el estado de Santa Catarina, este sitio tiene una población de 11.000 habitantes. Los detalles en la nota.
Brasil se destaca dentro del territorio sudamericano por su diversidad de destinos para vacacionar en cualquier momento del año. Desde playas extensas hasta una gastronomía rica y variada, cada sitio se encarga de arropar a los visitantes con la calidez que los caracteriza.
Más allá de las clásicas ciudades como Río de Janeiro, Salvador o Copacabana, existen lugares menos conocidos que sorprenden por su belleza natural. Uno de ellos es Urubici, un tranquilo pueblo a pocos kilómetros de Florianópolis, rodeado de montañas y paisajes únicos.
Dónde queda Urubici
Este sitio está ubicado en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina. Se encuentra a 175 kilómetros de Florianópolis, lo que la convierte en un destino accesible para quienes buscan una escapada.
Además, este pequeño pueblo es famoso por su ambiente tranquilo y cálido, ofreciendo a los visitantes un lugar ideal para relajarse y conectarse con la naturaleza.
Qué hacer en Urubici
Urubici se destaca por su diversidad de paisajes que atraen a todo tipo de visitantes. La Serra do Corvo Branco impresiona con su camino rodeado de muros de roca, mientras que el Morro da Igreja y el Cânion do Espraiado son ideales para disfrutar del aire libre y relajarse en medio de la naturaleza.
Para quienes buscan aventura, el Parque Mundo Novo cuenta con varias actividades recreativas, entre ellas el rappel desde una cascada de 100 metros. Por otro lado, el Morro do Avencal permite descubrir antiguas inscripciones rupestres, mientras que la cercana Gruta Nossa Senhora de Lourdes combina espiritualidad y belleza, con su cueva que custodian la imagen de la Virgen desde 1944.
Cómo llegar a Urubici
La manera más sencilla de llegar a este sitio desde Florianópolis es en auto. Primero, se debe cruzar el puente que conecta con São José y luego se continúa por las carreteras BR-282 y SC-110 hasta llegar a Urubici. El viaje, además, dura alrededor de tres horas.
