Turismo en Brasil 2026: el pueblo poco conocido donde hace frío y también puede llegar a nevar

Para quienes buscan aventura, el Parque Mundo Novo cuenta con varias actividades recreativas, entre ellas el rappel desde una cascada de 100 metros. Por otro lado, el Morro do Avencal permite descubrir antiguas inscripciones rupestres, mientras que la cercana Gruta Nossa Senhora de Lourdes combina espiritualidad y belleza, con su cueva que custodian la imagen de la Virgen desde 1944.

Cómo llegar a Urubici

La manera más sencilla de llegar a este sitio desde Florianópolis es en auto. Primero, se debe cruzar el puente que conecta con São José y luego se continúa por las carreteras BR-282 y SC-110 hasta llegar a Urubici. El viaje, además, dura alrededor de tres horas.