Escapadas a 100 km de CABA: el histórico y tranquilo pueblo bonaerense ideal para comer un buen asado

Dónde queda San Andrés de Giles

San Andrés de Giles se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para escapadas cortas desde la capital.

Los alrededores del pueblo ofrecen un entorno de naturaleza y tranquilidad, con campos y estancias que permiten desconectarse del ritmo de la ciudad.

Cómo llegar a San Andrés de Giles

Desde Buenos Aires, hay varias opciones para llegar a San Andrés de Giles:

En auto : se accede por la Ruta Nacional 7 , con un viaje de aproximadamente 1 hora y 15 minutos en condiciones normales de tránsito.

: se accede por la , con un viaje de aproximadamente en condiciones normales de tránsito. En micro: varias empresas ofrecen servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, con un tiempo de viaje estimado de 1 hora y 30 minutos.

San Andrés de Giles es un destino perfecto para quienes buscan un fin de semana diferente, combinando historia, naturaleza y buena gastronomía en un entorno tranquilo y acogedor.