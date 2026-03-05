Escapadas a 100 km de CABA: el histórico y tranquilo pueblo bonaerense ideal para comer un buen asado
Descubrí San Andrés de Giles, un destino que combina historia, naturaleza y las mejores pulperías tradicionales. Conocé qué hacer y cómo llegar desde CABA.
Ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, este pueblo es un destino que combina historia, paisajes rurales y una gastronomía auténtica. Fundado en 1806, este pueblo conserva su encanto onial, con calles tranquilas y construcciones emblemáticas que transportan a otra época.
Además, es reconocido por haber sido el lugar de nacimiento del expresidente Héctor Cámpora, cuya casa aún se conserva como sitio de interés cultural. Para quienes buscan una escapada cerca de CABA, este destino ofrece paz, tradición y una fuerte identidad bonaerense.
Qué se puede hacer en San Andrés de Giles
Uno de los principales atractivos de San Andrés de Giles es su casco histórico, donde se pueden recorrer lugares emblemáticos como:
- Palacio Municipal: construido en 1910, destaca por su arquitectura clásica.
- Iglesia San Andrés Apóstol: donde se celebró la primera misa en honor al santo patrono del pueblo.
- Posta Figueroa: un sitio histórico que funcionaba como punto de encuentro en la época colonial.
- Casa Méndez: una construcción con detalles arquitectónicos únicos que atrae a los amantes del arte y la historia.
Más allá de su historia, el pueblo invita a disfrutar de largas caminatas entre sus calles arboladas y paisajes rurales. También es un excelente destino para los amantes de la buena comida, con pulperías tradicionales que ofrecen platos típicos preparados con ingredientes locales.
Entre las más recomendadas están "2 de Mayo" y "El Viejo Tropezón", donde es posible degustar un buen asado acompañado de vinos de la región.
Dónde queda San Andrés de Giles
San Andrés de Giles se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para escapadas cortas desde la capital.
Los alrededores del pueblo ofrecen un entorno de naturaleza y tranquilidad, con campos y estancias que permiten desconectarse del ritmo de la ciudad.
Cómo llegar a San Andrés de Giles
Desde Buenos Aires, hay varias opciones para llegar a San Andrés de Giles:
- En auto: se accede por la Ruta Nacional 7, con un viaje de aproximadamente 1 hora y 15 minutos en condiciones normales de tránsito.
- En micro: varias empresas ofrecen servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, con un tiempo de viaje estimado de 1 hora y 30 minutos.
San Andrés de Giles es un destino perfecto para quienes buscan un fin de semana diferente, combinando historia, naturaleza y buena gastronomía en un entorno tranquilo y acogedor.
