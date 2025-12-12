Descubrí Chile en 2026: el pueblo conocido por su belleza natural y que también cuenta con una importante hidroeléctrica
Situado dentro del territorio de Alto Biobío, su imponentes montañas, vegetación y lagos lo hacen perfecto para una escapada en familia. Los detalles en la nota.
Planificar las vacaciones puede ser todo un desafío, sobre todo en Sudamérica, donde cada región ofrece destinos únicos y atrapantes. Entre montañas, ríos, tradiciones culturales y sabores locales, las opciones son casi infinitas, al mismo tiempo que perfectas para desconectar de la rutina diaria.
En Chile, por ejemplo, el turismo creció a pasos agigantados durante los últimos años. Al sur del país, Ralco se presenta como un lugar ideal para vacacionar en familia, ya que sus imponentes montañas, vegetación y lagos lo hacen perfecto para una escapada de fin de semana.
Qué se puede hacer en Ralco
En este paraíso sudamericano, los visitantes tienen la posibilidad de recorrer senderos entre montañas y bosques, navegar por lagos de aguas transparentes o acercarse al imponente volcán Callaqui. Estas atracciones lo hacen un destino único para conectar con la naturaleza en todos sus sentidos.
Además, el pueblo ofrece la posibilidad de conectarse con la cultura pehuenche. Es posible conocer talleres de artesanos locales y adquirir piezas auténticas. Por otro lado, una de las grandes clave del lugar es su gastronomía, con platos típicos y sabores caseros que deleitan el paladar de los turistas.
Dónde queda Ralco
Ralco se encuentra en la zona sur de Chile, dentro de la comuna de Alto Biobío, en plena Cordillera de los Andes. La localidad está rodeada de montañas, vegetación y ríos cristalinos, creando un paisaje único que lo distingue de cualquier otro destino.
Cómo llegar a Ralco
La manera más sencilla de llegar a Ralco es desde Los Ángeles, tomando la ruta Q-61 que conduce hasta la comuna de Alto Biobío. El trayecto ronda los 100 kilómetros y combina tramos asfaltados y caminos de ripio en un recorrido que dura una hora y media en coche.
