Jujuy en 2026: el pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos

El pueblo cuenta con pequeñas hosterías, campings y casas de familia que ofrecen alojamiento económico y hospitalario. La gastronomía local también acompaña la experiencia, con platos típicos como empanadas, tamales y humitas caseras.

Dónde queda Yala

Ubicado sobre la Ruta Nacional 9, Yala pertenece al departamento Dr. Manuel Belgrano. Se llega en menos de 30 minutos en auto o colectivo desde la capital provincial, lo que lo convierte en una opción ideal para una salida de fin de semana o incluso una escapada de un solo día.

Cómo llegar a Yala

Se accede desde San Salvador de Jujuy hacia el norte de la ciudad por la RN N° 9 a 14 km.

A Yala también se accede por el circuito que une Termas de Reyes y Lagunas de Yala, por Ruta Provincial N° 4, atraviesa el Parque Provincial Potrero de Yala (PPY) un área natural de aproximadamente 1.700 has. de Bosques Montanos y Pastizales de Altura, pertenecientes a los bosques subtropicales de montaña o Yungas. Es parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas a la que se integra como “Zona Núcleo”.

También podemos acceder a Yala desde el sector este, por Ruta Provincial N° 29, por Tiraxi, (de abril a noviembre) camino conocido por su belleza y sus cabalgatas

En transporte público, en la línea Santa Ana, N°35, 36, y 39.