Descubrí Uruguay en 2026: el pueblo con campo, viñedos y sierras donde reina la tranquilidad
Rodeado de serenidad y naturaleza, este destino se ubica dentro del estado de Maldonado y tiene menos de 100 habitantes. Los detalles en la nota.
Uruguay, en cada vacaciones, invita a los turistas a explorar sus atrapantes y serenos rincones, cargados de calidez y autenticidad. Más allá de sus playas conocidas, el país guarda pequeños paraísos rurales perfectos para desconectar de la rutina diaria y conectar con la naturaleza.
Uno de estos tesoros escondidos es Pueblo Edén, en Maldonado, un destino que sorprende por su tranquilidad. Con sus paisajes y apenas un centenar de habitantes, este lugar, señalado por la Inteligencia Artificial como el menos visitado, se convierte en un refugio perfecto para quienes buscan alejarse del bullicio de los grandes epicentros.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Al llegar a Pueblo Edén, los visitantes se encuentran con un entorno ideal para relajarse y disfrutar. Pasear por sus calles tranquilas es una de las grandes atracciones, ya que ofrece construcciones antiguas y rincones que conservan la esencia del pasado.
Entre las actividades que se pueden realizar, se destacan recorridos junto al Arroyo El Pintado, donde se puede contemplar la vegetación autóctona. También es posible visitar la capilla local, un espacio que refleja la historia y la tradición del pueblo. Además, los turistas deben probar los platos caseros y típicos de la zona, como cordero o embutidos.
Dónde queda Pueblo Edén
Este notable destino sudamericano se encuentra en Maldonado, cerca de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, lo que lo convierte en un refugio accesible para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza sin necesidad de alejarse de las grandes ciudades charrúas.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Para visitar Pueblo Edén desde Montevideo, se puede conducir por la Ruta Interbalnearia y luego seguir por las rutas 9 y 12 hasta llegar al destino. El trayecto recorre aproximadamente 120 kilómetros y suele tomar alrededor de dos horas, ofreciendo paisajes rurales y costeros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario