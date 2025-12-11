Escapada en Buenos Aires: el pueblo con río que es el más antiguo de todos
Un destino con más de cuatro siglos de vida invita a disfrutar de un fin de semana entre naturaleza, cultura y parrillas de primer nivel.
Para quienes buscan una escapada cerca de la ciudad que combine paisajes ribereños, patrimonio cultural y tranquilidad, este lugar aparece como una de las opciones más completas del norte bonaerense. Con más de 400 años de historia, esta localidad a orillas del río Paraná sorprende por su riqueza arquitectónica y su conexión con las raíces del país.
Es uno de esos destinos que tienen un poco de todo: almacenes antiguos, casonas con historia, actividades al aire libre, festividades locales y hasta una conexión familiar con el Che Guevara. Todo, en un entorno natural donde el río, el verde y el silencio invitan a frenar el ritmo.
Su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana o incluso para un solo día. Ideal tanto para familias como para quienes viajan solos o en pareja.
Qué se puede hacer en Baradero
En Baradero, la historia y la naturaleza van de la mano. Uno de los lugares más visitados es la Estancia Santa Ana, cuya casona fue construida en 1910 por el abuelo del Che Guevara. Otro imperdible es el almacén de ramos generales de don Esteban Peralta, de 1880, que aún conserva su espíritu original.
El Club Atlético “El Torito” también es parte del patrimonio local: fundado a comienzos del siglo XX, hoy cuenta con pista de doma, teatro y cancha de fútbol, y sigue siendo un punto de encuentro para vecinos y turistas.
Los visitantes también pueden disfrutar de caminatas por barrios históricos, paseos en bicicleta junto al río o excursiones culturales como la “Noche de los Almacenes”, organizada por el municipio. En ese circuito se destacan sitios como "La Vieja Escuela", un restaurante ubicado en una antigua escuela primaria, que mantiene su arquitectura original.
Además, el camping municipal y los balnearios a la vera del Paraná ofrecen propuestas ideales para pasar el día: pileta, deportes acuáticos, pesca o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles.
Dónde queda Baradero
Baradero se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a solo 144 kilómetros de CABA. Limita con las ciudades de Zárate, San Pedro y San Antonio de Areco, y se ubica sobre el río Baradero, uno de los afluentes del imponente río Paraná.
Gracias a su ubicación estratégica, Baradero no solo es un lugar con historia y encanto, sino también accesible y cercano para quienes viven en el AMBA.
Cómo llegar a Baradero
Llegar a Baradero es muy sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se toma la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia el norte. Tras aproximadamente 130 kilómetros, se accede al desvío por la Ruta Provincial 41, que lleva directamente a la ciudad.
En auto, el trayecto dura una hora y media, dependiendo del tráfico. También es posible llegar en micro o tren, con servicios regulares desde Retiro o desde ciudades cercanas como Rosario y San Pedro.
Una escapada a Baradero es una invitación a reconectar con la historia, la naturaleza y la calma, todo en un solo viaje.
