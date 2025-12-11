Escapada en Buenos Aires: el pueblo con río que es el más antiguo de todos

Los visitantes también pueden disfrutar de caminatas por barrios históricos, paseos en bicicleta junto al río o excursiones culturales como la “Noche de los Almacenes”, organizada por el municipio. En ese circuito se destacan sitios como "La Vieja Escuela", un restaurante ubicado en una antigua escuela primaria, que mantiene su arquitectura original.

baradero.jpg

Además, el camping municipal y los balnearios a la vera del Paraná ofrecen propuestas ideales para pasar el día: pileta, deportes acuáticos, pesca o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles.

Dónde queda Baradero

Baradero se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a solo 144 kilómetros de CABA. Limita con las ciudades de Zárate, San Pedro y San Antonio de Areco, y se ubica sobre el río Baradero, uno de los afluentes del imponente río Paraná.

Gracias a su ubicación estratégica, Baradero no solo es un lugar con historia y encanto, sino también accesible y cercano para quienes viven en el AMBA.

Cómo llegar a Baradero

Llegar a Baradero es muy sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se toma la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia el norte. Tras aproximadamente 130 kilómetros, se accede al desvío por la Ruta Provincial 41, que lleva directamente a la ciudad.

En auto, el trayecto dura una hora y media, dependiendo del tráfico. También es posible llegar en micro o tren, con servicios regulares desde Retiro o desde ciudades cercanas como Rosario y San Pedro.

Una escapada a Baradero es una invitación a reconectar con la historia, la naturaleza y la calma, todo en un solo viaje.