Descubrí Chile en 2026: el destino con senderos, biodiversidad costera y un fenómeno geológico único
Situado en la localidad Los Molles, este sitio está frente al Océano y ofrece un amplio abanico de actividades al aire libre. Los detalles en la nota.
Sudamérica es una región que sorprende por sus grandes atracciones: volcanes, playas exóticas, selvas densas y desiertos conviven en un territorio sudamericano. Aunque muchos viajeros llegan para visitar los destinos más famosos de Argentina, Colombia o Brasil, el continente tiene otros rincones espectaculares por descubrir.
Uno de esos tesoros desconocidos es el "Bioparque Puquén", en Chile, un sitio ubicado en la localidad Los Molles. Una de las atracciones más atrapantes es su vibrante conexión con el Océano, ya que se encuentra a pasos del Pacífico, y el amplio abanico de actividades para realizar al aire libre.
Qué se puede hacer en "Bioparque Puquén"
En Puquén, una de las actividades más elegidas es la caminata, que se divide en dos: una larga para quienes quieren explorar a fondo el parque y otra más corta y accesible. Sin embargo, ambos recorridos están señalizados y cuentan con miradores que regalan vistas impresionantes del océano y los acantilados.
El gran atractivo es la cueva Puquén, un fenómeno natural que dispara chorros de agua cuando chocan las olas. Llegar hasta allí toma cerca de 90 minutos ida y vuelta. Además, la primavera es la temporada más atractiva e ideal para visitar este destino, cuando la vegetación se renueva y abundan las aves migratorias.
Dónde queda "Bioparque Puquén"
Este rincón chileno está ubicado en Los Molles, un pueblo costero de la Región de Valparaíso, hacia el norte del país. Su emplazamiento frente al Pacífico lo convierte en un lugar privilegiado, rodeado de paisajes atrapantes y escenarios naturales que sorprenden a los turistas en cualquier época del año.
Cómo llegar a "Bioparque Puquén"
Para llegar desde Santiago, basta con tomar la Ruta 5 en dirección norte y avanzar unos 180 kilómetros. Una vez en el acceso a Los Molles, se debe ingresar a la localidad y seguir el camino hacia la costa, donde se ubica este atractivo bioparque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario