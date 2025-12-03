Escapadas en Buenos Aires: el pueblo rural cercano a la ciudad ideal para conocer por su historia y su tranquilidad
Una buena opción para un fin de semana, o para períodos cortos de vacaciones para descansar y en donde el tiempo parece ir más despacio.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares en la cercanía de Buenos Aires para hacerse una escapada y así desapegarse de los problemas laborales. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales, zonas costeras o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Gowland, una joyita rural del partido de Mercedes, entra directo en ese mapa de escapadas ideales para desconectar. Este pequeño pueblo sorprende con su calma, su historia ferroviaria y propuestas que mezclan tradición, naturaleza y buena gastronomía. A solo 100 kilómetros de la Capital, promete aire puro y ritmo lento para quienes quieren frenar un poco el reloj.
Qué se puede hacer en Gowland
En Gowland, el tiempo parece ir más despacio. Uno de los imperdibles es la Cervecería Franz Scheitler, que elabora sus productos siguiendo una receta alemana tradicional. Solo abre viernes y sábados, por lo que conviene planear bien la visita.
Otro punto curioso es la Estación Experimental Mercedes, un centro del Ministerio de Asuntos Agrarios que se dedica a estudiar variedades frutales y sistemas de cultivo. El predio está lleno de verde y es ideal para quienes disfrutan de lo rural y lo natural.
También se puede visitar la cercana ciudad de Mercedes, que ofrece más opciones gastronómicas, museos y actividades culturales. La combinación entre Gowland y Mercedes permite armar una salida completa que equilibra relax y paseo.
El paseo puede incluir una vuelta por las tiendas de productos regionales o ferias artesanales, según el día. La atmósfera es siempre amigable y todo está a mano.
Dónde queda Gowland
Esta hermosa ciudad está ubicada en el partido de Mercedes, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo se extiende a la vera de las vías del Ferrocarril Sarmiento, lo que le da una identidad muy marcada por lo ferroviario.
Desde CABA, el viaje toma alrededor de una hora y media en auto, ideal para una escapada de ida y vuelta en el día o una estadía corta de fin de semana. La combinación de cercanía y tranquilidad lo convierte en un destino perfecto para quienes quieren descansar sin manejar demasiado.
Cómo llegar a Gowland
El camino más directo desde la Ciudad de Buenos Aires es por la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, y desde ahí tomar la ruta hacia Mercedes. Luego, se ingresa a Gowland por caminos bien señalizados y en buenas condiciones.
También existe la posibilidad de llegar en tren, ya que el servicio del Ferrocarril Sarmiento conecta Gowland con Moreno y, a su vez, con la red que llega hasta la Capital. Una opción tranquila y con aire nostálgico para quienes prefieren viajar sin manejar.
