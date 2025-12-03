Escapadas en Buenos Aires: el pueblo rural cercano a la ciudad ideal para conocer por su historia y su tranquilidad

El paseo puede incluir una vuelta por las tiendas de productos regionales o ferias artesanales, según el día. La atmósfera es siempre amigable y todo está a mano.

Dónde queda Gowland

Esta hermosa ciudad está ubicada en el partido de Mercedes, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo se extiende a la vera de las vías del Ferrocarril Sarmiento, lo que le da una identidad muy marcada por lo ferroviario.

Desde CABA, el viaje toma alrededor de una hora y media en auto, ideal para una escapada de ida y vuelta en el día o una estadía corta de fin de semana. La combinación de cercanía y tranquilidad lo convierte en un destino perfecto para quienes quieren descansar sin manejar demasiado.

Cómo llegar a Gowland

El camino más directo desde la Ciudad de Buenos Aires es por la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, y desde ahí tomar la ruta hacia Mercedes. Luego, se ingresa a Gowland por caminos bien señalizados y en buenas condiciones.

También existe la posibilidad de llegar en tren, ya que el servicio del Ferrocarril Sarmiento conecta Gowland con Moreno y, a su vez, con la red que llega hasta la Capital. Una opción tranquila y con aire nostálgico para quienes prefieren viajar sin manejar.