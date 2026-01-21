Descubrí Chile: el destino con mucha cultura y naturaleza para conocer

Dónde queda Malalcahuello

Situado en la precordillera andina, a 1.000 metros de altura, este pequeño pueblo pertenece a la comuna de Curacautín, en la provincia de Malleco. Rodeado de reservas y parques nacionales, se convierte en un lugar perfecto para quienes desean disfrutar de paz, naturaleza y un ambiente libre del ritmo frenético de los grandes epicentros.