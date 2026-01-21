Descubrí Chile: el destino con mucha cultura y naturaleza para conocer
Ubicado en la precordillera andina, a casi 1.000 metros de altura, este pueblo presenta diferentes atracciones para los turistas. Los detalles en la nota.
Alejado del bullicio de las grandes ciudades, Malalcahuello es valorado por su serenidad, siendo perfecto para desconectarse de la rutina diaria durante las vacaciones en medio de la precordillera andina. Sus bosques de araucarias, ríos cristalinos y senderos invitan a sumergirse en la naturaleza, respirando aire puro y disfrutando de sus atracciones al aire libre.
Además, la cercanía con la Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas permite observar flora y fauna autóctona en su hábitat natural, haciendo de cada paseo una experiencia auténtica y revitalizante. Los visitantes también tienen la posibilidad de realizar actividades al aire libre como caminatas, pesca o esquí en invierno.
Qué se puede hacer en Malalcahuello
En este rincón de Chile, los visitantes tienen la oportunidad de recorrer caminos rodeados de bosques y montañas, explorar los parques nacionales Conguillío y Tolhuaca, o maravillarse con la belleza de las cascadas de La Princesa y del Indio.
Quienes buscan relajarse pueden disfrutar de aguas termales que brindan tranquilidad, mientras que en invierno es posible deslizarse por las pistas de esquí de Corralco. Para los más aventureros, la región ofrece paseos en bicicleta de montaña o excursiones a caballo, brindando un amplio abanico de actividades para los turistas.
Dónde queda Malalcahuello
Situado en la precordillera andina, a 1.000 metros de altura, este pequeño pueblo pertenece a la comuna de Curacautín, en la provincia de Malleco. Rodeado de reservas y parques nacionales, se convierte en un lugar perfecto para quienes desean disfrutar de paz, naturaleza y un ambiente libre del ritmo frenético de los grandes epicentros.
Cómo llegar a Malalcahuello
La forma más práctica de llegar a Malalcahuello es primero arribar a Curacautín y desde allí tomar la carretera que conduce al pueblo. Quienes parten desde Santiago optan por un vuelo hasta Temuco y luego continuar el viaje por tierra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario