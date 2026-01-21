Carnaval 2026: ranking de destinos y paquetes al extranjero por menos de $600.000
El próximo fin de semana largo dispara las reservas turísticas. ¿Cuáles son los precios para viajar a Brasil y el país durante el Carnaval 2026?
El próximo fin de semana largo de Carnaval 2026, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, vuelve a posicionarse como uno de los momentos más esperados del año. Las reservas anticipadas muestran un crecimiento notable respecto al año anterior, consolidando una tendencia de planificación estratégica por parte de los turistas argentinos.
Este periodo de descanso extendido suele marcar el cierre de la temporada alta de verano y, para el 2026, los datos revelan un cambio en las conductas de consumo. Los viajeros buscan maximizar su presupuesto aprovechando paquetes que integran vuelo y alojamiento, además de utilizar herramientas financieras para congelar precios en moneda extranjera.
Golpe de maquininha en Brasil: otra razón para elegir Mar del Plata y la Costa Atlántica
Los destinos más elegidos: el furor por Brasil
En el plano internacional, las playas del país vecino continúan liderando las preferencias. La combinación de festejos tradicionales y clima tropical coloca a Búzios como la estrella de la temporada, con un aumento del 53% en las búsquedas. Le siguen Florianópolis (+42%) y Río de Janeiro (+34%).
Por otro lado, destinos regionales como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú mantienen un interés sostenido.
A nivel local, el turismo interno también muestra cifras alentadoras:
-
Bariloche: Creció un 44% en interés.
Puerto Iguazú: Registró un incremento del 38%.
Jujuy: Se consolida por sus celebraciones culturales.
Mendoza y Córdoba: Alternativas fuertes por sus paisajes y gastronomía.
Precios de referencia para viajar en febrero
Para quienes estén planeando una escapada de cuatro días (del 14 al 17 de febrero), los valores de referencia por persona, incluyendo vuelo y alojamiento 3 estrellas, se ubican en los siguientes rangos:
-
Santiago de Chile: $577.350 (con desayuno y piscina).
Puerto Iguazú: $783.583 (con desayuno, jardín y asador).
Bariloche: $1.053.148.
Río de Janeiro: $1.258.145.
En cuanto a la forma de abonar estos servicios, la tarjeta de crédito domina el escenario, concentrando el 65% de las transacciones. Sin embargo, un dato relevante del sitio Despegar es que los pagos en dólares crecieron un 20% interanual, lo que refleja una adaptación a las distintas coyunturas cambiarias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario