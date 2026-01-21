Carnaval 2026: ranking de destinos y paquetes al extranjero por menos de $600.000

A nivel local, el turismo interno también muestra cifras alentadoras:

Iguazu- Despegar (2) Cataratas del Iguazú es un destino muy elegido en carnaval (Prensa)

Bariloche: Creció un 44% en interés.

Puerto Iguazú: Registró un incremento del 38%.

Jujuy: Se consolida por sus celebraciones culturales.

Mendoza y Córdoba: Alternativas fuertes por sus paisajes y gastronomía.

Precios de referencia para viajar en febrero

Para quienes estén planeando una escapada de cuatro días (del 14 al 17 de febrero), los valores de referencia por persona, incluyendo vuelo y alojamiento 3 estrellas, se ubican en los siguientes rangos:

Santiago de Chile: $577.350 (con desayuno y piscina).

Puerto Iguazú: $783.583 (con desayuno, jardín y asador).

Bariloche: $1.053.148.

Río de Janeiro: $1.258.145.

En cuanto a la forma de abonar estos servicios, la tarjeta de crédito domina el escenario, concentrando el 65% de las transacciones. Sin embargo, un dato relevante del sitio Despegar es que los pagos en dólares crecieron un 20% interanual, lo que refleja una adaptación a las distintas coyunturas cambiarias.