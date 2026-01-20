Descubrí Salta: el pueblo con una histórica mina de azufre que fue abandonada

La caída de la demanda de azufre y los cambios en la economía global marcaron el final de la actividad minera y, con ella, el abandono definitivo del lugar.

Cómo llegar a La Casualidad

Llegar a La Casualidad implica un viaje largo, pero sumamente atractivo desde el punto de vista paisajístico.

Desde Salta Capital hay que tomar la Ruta Nacional 51 en dirección al Paso de Sico y luego continuar por la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande. En el camino se atraviesan paisajes únicos como el salar de Pocitos, el salar del Diablo y el salar de Arizaro.

Tras pasar por la estación abandonada de Caipe, a pocos kilómetros aparece finalmente este enigmático pueblo fantasma, uno de los más impactantes del norte argentino.