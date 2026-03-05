Descubrí Jujuy: el pueblo desbordado por las nubes que tiene unos paisajes increíbles
Hay un pequeño pueblo de la provincia de Jujuy que parece suspendido entre montañas, selva y nubes.
Ubicado en una zona donde se encuentran la Quebrada de Humahuaca y las Yungas jujeñas, este destino sorprende por sus paisajes extremos. En algunos puntos del camino se puede literalmente caminar por encima de las nubes, gracias a su altura y a las condiciones climáticas de la región.
Aunque todavía no es uno de los destinos más conocidos del turismo argentino, cada vez más viajeros lo descubren como un lugar ideal para desconectarse, hacer caminatas y explorar uno de los paisajes más impactantes del norte del país.
Qué se puede hacer en Santa Ana
Santa Ana ofrece una experiencia muy distinta a los destinos turísticos tradicionales. Aquí el atractivo principal es la naturaleza y el ritmo tranquilo de la vida de montaña.
Entre las actividades más recomendadas se encuentran:
-
Caminatas y trekking por los senderos que conectan la Quebrada con las Yungas.
Cabalgatas por los Valles de Altura, con vistas panorámicas de montañas y selva.
Observación de aves y fauna típica del ecosistema de montaña.
Turismo rural comunitario, donde los visitantes pueden conocer la vida cotidiana de las comunidades locales.
Compra de artesanías tradicionales, especialmente tejidos hechos en telar como ponchos, frazadas y rebozos.
Además, el pueblo conserva una fuerte identidad cultural. Muchas casas mantienen la arquitectura tradicional del norte argentino, construidas en adobe, con techos de teja y calles angostas de piedra.
Otro de los puntos destacados es su iglesia histórica, con más de dos siglos de antigüedad, que refleja el pasado colonial del pueblo y su vínculo con el antiguo Camino del Inca.
Dónde queda Santa Ana
El pueblo de Santa Ana se encuentra a unos 120 kilómetros de Humahuaca, en el norte de la provincia de Jujuy. Está situado en una región conocida como Valles de Altura, donde se mezclan paisajes de montaña, quebrada y selva.
Su ubicación es particularmente especial porque conecta dos ecosistemas muy diferentes: por un lado el clima árido de la quebrada y, por otro, la vegetación exuberante de las Yungas.
En algunos puntos del recorrido se superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que permite observar uno de los fenómenos más llamativos de la zona: bancos de nubes que quedan por debajo de las montañas, generando la sensación de estar caminando por encima del cielo.
Cómo llegar a Santa Ana
Para llegar a Santa Ana desde San Salvador de Jujuy se debe realizar un viaje de aproximadamente seis horas y media.
El recorrido habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 34 y luego la Ruta Provincial 83, atravesando paisajes de montaña que cambian progresivamente desde la quebrada hasta la selva de altura.
Uno de los puntos más impactantes del trayecto es el Abra del Zenta, un paso de montaña que alcanza los 4.376 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas panorámicas espectaculares.
Debido a la geografía del lugar, algunas partes del camino pueden requerir tramos de caminata o vehículos adecuados para montaña, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario