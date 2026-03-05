Descubrí Jujuy: el pueblo desbordado por las nubes que tiene unos paisajes increíbles

Otro de los puntos destacados es su iglesia histórica, con más de dos siglos de antigüedad, que refleja el pasado colonial del pueblo y su vínculo con el antiguo Camino del Inca.

Dónde queda Santa Ana

El pueblo de Santa Ana se encuentra a unos 120 kilómetros de Humahuaca, en el norte de la provincia de Jujuy. Está situado en una región conocida como Valles de Altura, donde se mezclan paisajes de montaña, quebrada y selva.

Su ubicación es particularmente especial porque conecta dos ecosistemas muy diferentes: por un lado el clima árido de la quebrada y, por otro, la vegetación exuberante de las Yungas.

En algunos puntos del recorrido se superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que permite observar uno de los fenómenos más llamativos de la zona: bancos de nubes que quedan por debajo de las montañas, generando la sensación de estar caminando por encima del cielo.

Cómo llegar a Santa Ana

Para llegar a Santa Ana desde San Salvador de Jujuy se debe realizar un viaje de aproximadamente seis horas y media.

El recorrido habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 34 y luego la Ruta Provincial 83, atravesando paisajes de montaña que cambian progresivamente desde la quebrada hasta la selva de altura.

Uno de los puntos más impactantes del trayecto es el Abra del Zenta, un paso de montaña que alcanza los 4.376 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas panorámicas espectaculares.

Debido a la geografía del lugar, algunas partes del camino pueden requerir tramos de caminata o vehículos adecuados para montaña, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.