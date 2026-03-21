Descubrí Chile: el pueblo sencillo ideal para caminar, recorrer y enamorarse

Cómo llegar a Huertos Familiares

Para llegar a este destino de Chile, lo más práctico es hacerlo en auto desde Santiago, en un viaje de unos 40 minutos. El acceso es sencillo y directo, ideal para escapadas de un día. Se recomienda llevar agua, protector solar y respetar los espacios privados, ya que se trata de una zona residencial con fuerte impronta rural.