Descubrí Chile: el pueblo sencillo ideal para caminar, recorrer y enamorarse
Este rincón de Chile se perfila como una opción de turismo rural: chico, accesible y perfecto para vivir lo cotidiano lejos del ruido.
El turismo en Chile ofrece alternativas cada vez más buscadas para escapadas cortas, y este pequeño pueblo rural se posiciona como una opción ideal para quienes quieren desconectar sin hacer grandes viajes. A pocos kilómetros de Santiago, este destino combina tranquilidad, naturaleza y un ritmo de vida pausado, con apenas unas 30 cuadras que invitan a recorrer sin apuro.
Lejos del ruido urbano y del turismo masivo, este lugar se destaca por su esencia simple: calles rectas, casas con patios amplios y un entorno rodeado de campos agrícolas y cerros bajos. Es perfecto para quienes buscan un plan distinto, más conectado con lo cotidiano y con el paisaje rural chileno.
Qué se puede hacer en Huertos Familiares
En Huertos Familiares, el plan no pasa por grandes atracciones, sino por disfrutar de experiencias simples. Se pueden hacer caminatas tranquilas por los alrededores, recorrer caminos rurales en bicicleta o visitar huertas donde todavía se mantienen prácticas de cultivo familiar.
A pocos minutos se encuentra el Humedal de Batuco, un espacio natural ideal para quienes disfrutan de la observación de aves y el contacto con la flora autóctona. Además, el entorno suma viñedos y campos frutales que hacen de estas escapadas una oportunidad para conectar con la naturaleza y el aire libre.
Dónde queda Huertos Familiares
Huertos Familiares está ubicado en la comuna de Til-Til, dentro de la provincia de Chacabuco, al norte de Santiago de Chile. Nació en 1973 como un espacio destinado a trabajadores de la industria cementera, con tierras asignadas para cultivo familiar, lo que le dio su identidad actual.
Cómo llegar a Huertos Familiares
Para llegar a este destino de Chile, lo más práctico es hacerlo en auto desde Santiago, en un viaje de unos 40 minutos. El acceso es sencillo y directo, ideal para escapadas de un día. Se recomienda llevar agua, protector solar y respetar los espacios privados, ya que se trata de una zona residencial con fuerte impronta rural.
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