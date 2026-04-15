Descubrí Jujuy: el pueblo en el que se vive un otoño único gracias a sus colores

Además, el destino permite disfrutar de caminatas tranquilas por sus alrededores, donde los cerros y el paisaje andino se vuelven protagonistas, especialmente durante el otoño.

Las celebraciones religiosas, como las festividades vinculadas a la Virgen de la Candelaria, y el carnaval local, ofrecen una experiencia cultural auténtica donde las tradiciones siguen completamente vigentes.

Dónde queda Uquía

Uquía se encuentra dentro de la Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más emblemáticos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad.

Su ubicación estratégica lo posiciona cerca de otros destinos turísticos importantes, pero con una identidad propia que lo diferencia por su tranquilidad y su fuerte impronta cultural.

Cómo llegar a Uquía

Para llegar a Uquía, se puede tomar la Ruta Nacional 9 desde San Salvador de Jujuy, atravesando la quebrada en un recorrido que ya de por sí forma parte de la experiencia.

El acceso es sencillo y permite combinar la visita con otros puntos cercanos del circuito turístico, lo que lo convierte en una excelente opción para una escapada de fin de semana o un viaje más completo por el norte argentino.

Así, entre historia, naturaleza y tradiciones, este pueblo se consolida como uno de los destinos más especiales para descubrir en Jujuy, especialmente durante el otoño, cuando sus paisajes alcanzan su máximo esplendor.