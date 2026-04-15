Descubrí Jujuy: el pueblo en el que se vive un otoño único gracias a sus colores
El norte argentino se transforma durante el otoño, regalando paisajes únicos donde los colores de los cerros se vuelven aún más intensos y atractivos.
Dentro de la provincia de Jujuy, existen destinos que van más allá de los circuitos tradicionales y ofrecen experiencias más auténticas. Uno de ellos es un rincón que combina paisajes de la quebrada, tradiciones vivas y un patrimonio histórico que lo vuelve único.
Lejos del turismo masivo, este lugar invita a recorrerlo sin apuro, conectando con su cultura y con un entorno natural que en otoño se vuelve aún más impactante.
Entre cerros coloridos, celebraciones locales y construcciones coloniales, el destino logra destacarse como una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto dentro del norte argentino.
Qué se puede hacer en Uquía
En Uquía, una de las principales atracciones es la histórica Iglesia de San Francisco de Paula, una construcción colonial que resguarda en su interior una de las colecciones más importantes de Ángeles Arcabuceros del país.
Estas obras, pertenecientes a la escuela cuzqueña, convierten al pueblo en un punto cultural clave dentro de la Quebrada de Humahuaca.
Además, el destino permite disfrutar de caminatas tranquilas por sus alrededores, donde los cerros y el paisaje andino se vuelven protagonistas, especialmente durante el otoño.
Las celebraciones religiosas, como las festividades vinculadas a la Virgen de la Candelaria, y el carnaval local, ofrecen una experiencia cultural auténtica donde las tradiciones siguen completamente vigentes.
Dónde queda Uquía
Uquía se encuentra dentro de la Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más emblemáticos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad.
Su ubicación estratégica lo posiciona cerca de otros destinos turísticos importantes, pero con una identidad propia que lo diferencia por su tranquilidad y su fuerte impronta cultural.
Cómo llegar a Uquía
Para llegar a Uquía, se puede tomar la Ruta Nacional 9 desde San Salvador de Jujuy, atravesando la quebrada en un recorrido que ya de por sí forma parte de la experiencia.
El acceso es sencillo y permite combinar la visita con otros puntos cercanos del circuito turístico, lo que lo convierte en una excelente opción para una escapada de fin de semana o un viaje más completo por el norte argentino.
Así, entre historia, naturaleza y tradiciones, este pueblo se consolida como uno de los destinos más especiales para descubrir en Jujuy, especialmente durante el otoño, cuando sus paisajes alcanzan su máximo esplendor.
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