Jujuy 2026: el pueblito en el medio de la nada con pocos habitantes en el que es difícil de acceder
Entre montañas, caminos de altura y pequeños pueblos, existen rincones que todavía conservan sus tradiciones alejados del turismo masivo.
Uno de estos lugares es una pequeña localidad ubicada en plena puna jujeña que sorprende por su aislamiento, sus paisajes y la tranquilidad absoluta que ofrece.
Este destino es ideal para quienes buscan conocer una cara diferente de Jujuy, lejos de los circuitos más visitados. Sus caminos difíciles y su ubicación extrema hacen que llegar sea parte de la aventura.
Con pocas familias viviendo en la zona, mantiene una forma de vida marcada por la naturaleza, la producción local y costumbres transmitidas durante generaciones.
Qué se puede hacer en El Angosto
Visitar El Angosto permite disfrutar de un entorno natural único, rodeado de montañas de colores, paisajes de altura y la inmensidad característica de la puna.
Quienes llegan hasta este pequeño pueblo pueden recorrer sus alrededores, conocer la vida cotidiana de sus habitantes y descubrir una comunidad que mantiene una fuerte conexión con sus raíces.
La zona también permite realizar caminatas y disfrutar de vistas panorámicas donde predominan los cerros rojizos y los paisajes prácticamente intactos.
Además, el lugar conserva actividades tradicionales como la cría de animales y pequeños cultivos gracias a las acequias que permiten aprovechar el agua de los arroyos cercanos.
Dónde queda El Angosto
El Angosto se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento de Santa Catalina, muy cerca del límite con Bolivia.
Está ubicado a más de 3.500 metros de altura y rodeado por un escenario de montañas que lo convierte en uno de los pueblos más aislados del extremo norte argentino.
En esta localidad viven pocas familias que lograron adaptarse a las condiciones del clima y del terreno, manteniendo una vida tranquila lejos de las grandes ciudades.
Cómo llegar a El Angosto
Llegar a El Angosto es uno de los mayores desafíos del viaje debido a sus caminos de montaña y difícil acceso.
Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca.
Luego se continúa hacia Santa Catalina y desde allí comienza el tramo más complicado: aproximadamente 30 kilómetros por caminos de tierra, curvas, pendientes y zonas de cornisa.
Por las condiciones del recorrido se recomienda viajar en vehículos preparados, preferentemente 4x4, y evitar la temporada de lluvias, ya que algunos sectores pueden volverse difíciles de atravesar.
A pesar del desafío, quienes llegan descubren uno de los rincones más tranquilos y auténticos de Jujuy, donde el paisaje y el silencio son los grandes protagonistas.
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