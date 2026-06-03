Jujuy 2026: el pueblito en el medio de la nada con pocos habitantes en el que es difícil de acceder

La zona también permite realizar caminatas y disfrutar de vistas panorámicas donde predominan los cerros rojizos y los paisajes prácticamente intactos.

Además, el lugar conserva actividades tradicionales como la cría de animales y pequeños cultivos gracias a las acequias que permiten aprovechar el agua de los arroyos cercanos.

Dónde queda El Angosto

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El Angosto se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento de Santa Catalina, muy cerca del límite con Bolivia.

Está ubicado a más de 3.500 metros de altura y rodeado por un escenario de montañas que lo convierte en uno de los pueblos más aislados del extremo norte argentino.

En esta localidad viven pocas familias que lograron adaptarse a las condiciones del clima y del terreno, manteniendo una vida tranquila lejos de las grandes ciudades.

Cómo llegar a El Angosto

Llegar a El Angosto es uno de los mayores desafíos del viaje debido a sus caminos de montaña y difícil acceso.

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca.

Luego se continúa hacia Santa Catalina y desde allí comienza el tramo más complicado: aproximadamente 30 kilómetros por caminos de tierra, curvas, pendientes y zonas de cornisa.

Por las condiciones del recorrido se recomienda viajar en vehículos preparados, preferentemente 4x4, y evitar la temporada de lluvias, ya que algunos sectores pueden volverse difíciles de atravesar.

A pesar del desafío, quienes llegan descubren uno de los rincones más tranquilos y auténticos de Jujuy, donde el paisaje y el silencio son los grandes protagonistas.