Jujuy: atropelló a un hombre, lo mató y escapó: horas después su padre lo llevó a entregarse
El hombre tenía 60 años y murió en el acto, producto del brutal impacto del que fue víctima. El adolescente fue sometido a un test de alcoholemia.
Un adolescente de 16 años protagonizó un fatal accidente cuando iba a bordo de una camioneta, donde escapó sin brindar ayuda a la víctima. Horas más tarde, el menor apareció en la comisaría acompañado por su padre, quien decidió que se entregue.
El dramático hecho se registró el martes 9 de junio, pasadas las 23, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 200, en la localidad de Palpalá en Jujuy.. Tras un llamado de alerta al sistema de emergencias, personal de la Comisaría Seccional N° 23 y ambulancias del SAME se desplazaron de urgencia hasta el lugar.
Al llegar, el personal médico constató que el hombre —cuya identidad aún no fue confirmada de manera oficial, aunque se estima que tenía entre 50 y 60 años— ya no presentaba signos vitales.
Según indicaron fuentes policiales, el impacto le provocó múltiples fracturas y lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte de forma instantánea.
Mientras se desarrollaban las tareas para localizar al responsable, un hombre de 57 años se presentó en la seccional junto a su hijo de 16 años y un representante legal. Allí informó que el adolescente había protagonizado el accidente fatal.
Según indicaron las autoridades, el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Corolla Cross color bordó, que se encontraba en el domicilio familiar del barrio General Savio. Por disposición judicial, el rodado fue secuestrado para la realización de peritajes.
La ayudante fiscal María Eugenia Guaymas Torres ordenó además el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. También fueron secuestradas las prendas que llevaba el menor al momento del hecho y otros elementos de interés para la investigación.
El adolescente fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades y la situación procesal del joven.
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