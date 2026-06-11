Jujuy: atropelló a un hombre, lo mató y escapó: horas después su padre lo llevó a entregarse

Según indicaron las autoridades, el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Corolla Cross color bordó, que se encontraba en el domicilio familiar del barrio General Savio. Por disposición judicial, el rodado fue secuestrado para la realización de peritajes.

La ayudante fiscal María Eugenia Guaymas Torres ordenó además el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. También fueron secuestradas las prendas que llevaba el menor al momento del hecho y otros elementos de interés para la investigación.

El adolescente fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades y la situación procesal del joven.