Descubrí las playas más lindas del mundo: están en Brasil y pocos las conocen
Este destino integra un archipiélago ideal para vivir la experiencia de recorrer algunas de las costas más impactantes del país, entre playas únicas y paisajes.
El turismo en Brasil tiene en Ilha Grande uno de sus destinos más atractivos: una isla ubicada a 125 kilómetros de Río de Janeiro que combina playas paradisíacas, naturaleza intacta y un ritmo completamente alejado del caos urbano. Con 193 km², Ilha Grande reúne selva tropical, montañas y 106 playas, entre ellas la famosa Lopes Mendes, reconocida por su arena blanca y aguas cristalinas.
Sin autos ni rutas, los recorridos se hacen a pie o en barco, y desde Vila do Abraão parten excursiones, trekkings y actividades como snorkel y buceo, en un entorno natural que explica por qué es una de las joyas más buscadas de Brasil.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
Ilha Grande propone un abanico de experiencias pensadas para quienes buscan naturaleza, aventura y descanso en un mismo destino. La isla combina paisajes vírgenes, mar cristalino y selva atlántica, con actividades para todos los perfiles de viajeros.
- Recorrer sus 106 playas, desde la emblemática Lopes Mendes, famosa por su arena blanca y sus olas ideales para el surf, hasta joyas más tranquilas como Dois Rios y Aventureiro, perfectas para desconectar del mundo.
- Hacer snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul, donde el agua calma y transparente permite observar peces tropicales muy de cerca.
- Visitar cascadas escondidas en la zona de Playa Feiticeira, un rincón natural ideal para refrescarse después de una caminata.
- Realizar trekkings por senderos naturales que atraviesan la mata atlántica, con opciones de distinta dificultad para principiantes y aventureros experimentados.
- Sumarse a excursiones en barco que salen desde Vila do Abraão, el centro neurálgico de la isla donde se concentran posadas, restaurantes y agencias de turismo.
- Probar la gastronomía local, con protagonismo del pescado fresco y los platos preparados en la playa durante las salidas organizadas.
Dónde queda Ilha Grande
Ilha Grande está ubicada en el litoral de Río de Janeiro, Brasil, a unos 125 kilómetros de la capital carioca, y forma parte del archipiélago de Angra dos Reis. El acceso más habitual es desde Conceição de Jacareí, donde parten embarcaciones directas hacia la isla.
Con 193 km² de territorio protegido, se destaca como un santuario natural sin autos, dividido entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, ideal para el turismo de naturaleza a pocas horas de vuelo desde Buenos Aires.
Cómo llegar a Ilha Grande
Viajar a Ilha Grande desde Argentina implica primero tomar un vuelo de unas tres horas hasta Río de Janeiro. Ya en Brasil, el acceso a la isla se realiza por vía marítima, principalmente desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, una alternativa más tranquila ubicada a unos 30 kilómetros antes.
Desde ambos puertos parten escunas y lanchas rápidas que conectan con Vila do Abraão, el principal punto de ingreso a la isla. El cruce en barco suele demorar entre una y dos horas, dependiendo del tipo de embarcación elegida y de las condiciones del clima.
