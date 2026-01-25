Descubrí las playas más lindas del mundo: están en Brasil y pocos las conocen

Cómo llegar a Ilha Grande

Viajar a Ilha Grande desde Argentina implica primero tomar un vuelo de unas tres horas hasta Río de Janeiro. Ya en Brasil, el acceso a la isla se realiza por vía marítima, principalmente desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, una alternativa más tranquila ubicada a unos 30 kilómetros antes.

Desde ambos puertos parten escunas y lanchas rápidas que conectan con Vila do Abraão, el principal punto de ingreso a la isla. El cruce en barco suele demorar entre una y dos horas, dependiendo del tipo de embarcación elegida y de las condiciones del clima.