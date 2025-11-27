Golpe comando a turistas argentinos en Chile: desvalijaron a 60 pasajeros y los dejaron varados

Eran poco más de las 6.15 de la mañana cuando el contingente pasó el peaje de la Cuesta de Chacabuco para luego tomar la ruta 5, que es la que entra a la capital chilena por el norte, pero a la altura de la Comuna de Polpaico "fueron abordados por cinco vehículos", lo que obligó a los choferes a estacionar en la banquina.

"Es una locura lo que ha pasado. Sin dudas hubo un entregador. Hablando más tranquilo con los choferes llegamos a la conclusión de que desde el peaje los venían siguiendo. Te tienen más que identificado", reveló Franco.

En declaraciones a otro canal el empresario explicó que "pasando el peaje de la Cuesta de Chacabuco se desvía para el lado de Polpaico, para agarrar Santiago, fue interceptado por cinco vehículos, los cuales hacen que el coche se detenga".

Franco reconoció que no sabe cuántos delincuentes participaron del asalto, pero "tenían acento venezolano y colombiano, por lo que nos dicen los choferes".

"Una vez detenido el coche se bajaron muchas personas armadas, con armas largas, le pegaron a los choferes, le sacaron las llaves del micro y despojaron a todos los pasajeros y a los choferes del dinero y la documentación", relató el empresario.

Qué pasa ahora con los turistas argentinos varados en Chile

Franco se dirigió a la Aduana Los Libertadores para encontrarse con los pasajeros porque "están todos indocumentados".

"Estamos en contacto con el Consulado argentino en Chile para ver cómo vamos a hacer con toda la documentación de la gente", convino.

Además, "los choferes están lastimados porque les pegaron un culatazo, y los llevaron al hospital para que los asistan", agregó.

Según el empresario, los ladrones no se metieron en la bodega del micro porque "empezó a venir tráfico" y tuvieron que actuar rápido, pero de todos modos reconoció que "comunmente va vacía" al entrar a Chile y llena al volver a Mendoza.

"La gente lleva pesos, dólares, porque van a comprar, lamentablemente. Llevan dólares porque hoy conviene el cambio. Hasta que no llegue a donde está el coche no sé decir el monto aproximado", explicó el empresario.

Cómo es la zona donde ocurrió el robo a los turistas argentinos en Chile

"La zona es una zona donde no hay nada, literal no hay señal de nada. Cuando ya se habían ido todos paró un auto argentino que les prestó el celular", explicó Franco acerca de la comuna de Polpaico, que forma parte del área metropolitana de Santiago.

"En cuatro años que organizo viajes a Chile nunca habíamos tenido ningún problema. El problema es que los coches de la empresa... tenemos coches que van diariamente, se sabe que hacemos tour de compras", señaló el empresario, preocupado porque la clientela no empiece a cancelar el servicio.