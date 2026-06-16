Descubrí Mendoza: el pueblo secreto con minas jesuitas ideal para conocer durante el invierno
Un rincón quesorprende con su historia minera, paisajes imponentes y un aura única, perfecto para quienes buscan algo distinto en vacaciones.
En las sierras del norte mendocino, hay un pueblo escondido que guarda entre sus cerros una historia olvidada. Su paisaje árido, atravesado por el viento y el silencio, está marcado por el paso de miles de trabajadores que alguna vez extrajeron plata y otros minerales desde el corazón de la montaña. Hoy, sus ruinas resisten al tiempo, convertidas en un lugar que combina aventura, contemplación y memoria.
Muy cerca de la cordillera, este destino poco conocido invita a caminar entre restos de oficinas, capillas y túneles, en un entorno donde el legado jesuítico se mezcla con leyendas de apariciones y ecos del pasado. Ideal para quienes buscan un plan distinto durante las vacaciones de invierno, alejado del turismo tradicional y cargado de significado.
Además de su valor histórico, es una opción perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza, la fotografía, y los viajes con contenido cultural. Una escapada distinta en Mendoza que deja huella.
Qué se puede hacer en Minas Jesuitas de Paramillos
Este antiguo centro minero, activo desde finales del siglo XVII, permite recorrer a pie las ruinas de lo que fue una intensa explotación de plata y otros minerales. Allí trabajaron más de 4.500 huarpes, y durante el siglo XIX fue visitado por el naturalista Gaetano Osculati, quien dejó crónicas del arduo trabajo en la zona.
Hoy se pueden ver los restos de galpones, túneles y una capilla jesuita, todo enmarcado por un paisaje desértico y montañoso que impacta desde lo visual y lo simbólico. Se lo conoce también como la "Ciudad Fantasmal", ya que muchas leyendas locales hablan de lamentos que se oyen en las noches más oscuras.
Además de recorrer sus caminos, el sitio es ideal para reflexionar sobre la historia indígena, colonial y productiva de Mendoza, y para tomar contacto con un capítulo poco contado de la provincia.
Dónde queda Minas Jesuitas de Paramillos
Las minas se encuentran en la localidad de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, al norte de la provincia de Mendoza. El entorno natural, compuesto por cerros, quebradas y caminos polvorientos, ofrece un marco perfecto para vivir la experiencia con todos los sentidos.
Por su altura, clima seco y silencio envolvente, este lugar suele ser elegido no solo por turistas, sino también por grupos de senderismo, historiadores y curiosos del patrimonio jesuita.
Cómo llegar a Minas Jesuitas de Paramillos
El trayecto desde la Ciudad de Mendoza hasta las minas es de unos 83 kilómetros, y se puede hacer en unas 2 horas y 20 minutos en auto. El recorrido combina rutas asfaltadas con tramos de ripio, por lo que se recomienda ir en vehículos en buen estado y, si es posible, con guía o información previa.
Para quienes buscan una escapada diferente durante las vacaciones de invierno, este rincón mendocino ofrece mucho más que paisajes: es una conexión directa con el pasado y con la esencia más profunda del territorio cuyano.
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