Descubrí Mendoza: el pueblo secreto con minas jesuitas ideal para conocer durante el invierno

Minas Jesuitas

Además de recorrer sus caminos, el sitio es ideal para reflexionar sobre la historia indígena, colonial y productiva de Mendoza, y para tomar contacto con un capítulo poco contado de la provincia.

Dónde queda Minas Jesuitas de Paramillos

Las minas se encuentran en la localidad de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, al norte de la provincia de Mendoza. El entorno natural, compuesto por cerros, quebradas y caminos polvorientos, ofrece un marco perfecto para vivir la experiencia con todos los sentidos.

Por su altura, clima seco y silencio envolvente, este lugar suele ser elegido no solo por turistas, sino también por grupos de senderismo, historiadores y curiosos del patrimonio jesuita.

Cómo llegar a Minas Jesuitas de Paramillos

El trayecto desde la Ciudad de Mendoza hasta las minas es de unos 83 kilómetros, y se puede hacer en unas 2 horas y 20 minutos en auto. El recorrido combina rutas asfaltadas con tramos de ripio, por lo que se recomienda ir en vehículos en buen estado y, si es posible, con guía o información previa.

Para quienes buscan una escapada diferente durante las vacaciones de invierno, este rincón mendocino ofrece mucho más que paisajes: es una conexión directa con el pasado y con la esencia más profunda del territorio cuyano.