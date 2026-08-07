Un fuerte sismo de magnitud 4.5 sacudió a Mendoza
El fenómeno ocurrió en la noche del jueves, con epicentro cerca de Ugarteche y a solo 10 kilómetros de profundidad.
Un sismo de magnitud 4,6 se registró este jueves por la noche en la provincia de Mendoza y fue percibido por vecinos de distintos sectores.
De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.6 en la escala de Richter y se registró a una escasa profundidad de 10 kilómetros, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.
El fenómeno tuvo lugar exactamente a las 21:00 horas, momento en que miles de mendocinos se encontraban en sus hogares al cierre de la jornada. El epicentro fue localizado a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ugarteche.
La poca profundidad del fenómeno contribuyó a que el temblor fuera advertido en varias zonas del Gran Mendoza, donde numerosos habitantes manifestaron haberlo sentido.
A través de las redes sociales, distintos mendocinos compartieron sus experiencias y describieron el sismo como “corto y seco“, aunque otros señalaron que fue intenso, principalmente quienes se encontraban en edificios o pisos elevados.
Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del movimiento sísmico.
Tras el temblor, los organismos de emergencia de Mendoza permanecieron atentos ante la posibilidad de réplicas y para responder ante eventuales pedidos de asistencia.
Mendoza integra una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación sobre el borde occidental de la Argentina, donde interactúan las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Por ese motivo, el registro de movimientos telúricos de distinta magnitud forma parte de la actividad habitual monitoreada por el INPRES.
Las autoridades recordaron la importancia de mantener la calma ante este tipo de fenómenos y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, especialmente en caso de registrarse réplicas en las horas posteriores al evento.
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