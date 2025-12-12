La directora de Ballet Salta y su marido fueron condenados a 10 años de cárcel por abusar de su nieto

La investigación siguió con pericias interdisciplinarias y la toma de testimonios de diversos integrantes de la familia y del entorno del ballet. El expediente avanzó hasta llegar al juicio de la mano de la fiscal Nayla Delgado y la posterior condena a Tondini de Jiménez.

La Justicia ahora deberá definir si la pena se cumplirá en prisión efectiva o en domiciliaria, debido a sus 74 años. Mientras tanto, la defensa ya anticipó que presentará una apelación.

Por su parte, el Ballet Salta que crearon hace más de medio siglo Marina y su esposo Hugo Jiménez, aseguró en un comunicado que la sentencia no está firme y espera los fundamentos del fallo. Por este motivo, la directora continúa eximida de prisión, cumpliendo con las obligaciones procesales y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales.

Quién es Marina Jiménez

Es la directora y fundadora junto a su esposo del Ballet Salta en 1970, una compañía de danza con proyección provincial, nacional e internacional.

Fue egresada de la Escuela Nacional de Danzas en Argentina y licenciada en Folklore.

Bajo su dirección, el Ballet Salta realizó giras internacionales y participó en eventos que consolidaron su presencia artística más allá de la provincia.

Recibió en su carrera varios homenajes, como el que le hizo la Secretaría de Cultura de Salta por su trayectoria con la danza.