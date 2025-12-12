La directora de Ballet Salta y su marido fueron condenados a 10 años de cárcel por abusar de su nieto
Marina Jiménez y su marido fueron sentenciados a diez años de prisión por el ataque al menor. La denuncia fue presentada en 2022 y la sentencia aún no es firme.
Marina Jiménez, la reconocida bailarina y directora del Ballet Salta, fue condenada por la Justicia a diez años de prisión por haber abusado sexualmente de su propio nieto. Los abusos habrían ocurrido cuando la víctima tenía 10 años y hasta su adolescencia bajo amenazas para que guardara silencio.
“Se hizo justicia”, expresó Aníbal Jiménez, hijo de Marina y padre de la víctima que hoy tiene 28 años.
La causa penal comenzó luego de una denuncia realizada por el joven en junio de 2022 en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración, Emanuel relató que los hechos ocurrieron desde que tenía 10 y durante siete años, en los que visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta.
Los ataques sucedieron en distintas ocasiones, a veces cuando se encontraban solos en el domicilio y otras durante las noches mientras el resto de la familia dormía.
El joven también relató que los abusos también se repitieron durante vacaciones compartidas en Mar del Plata. Y aseguró que su abuela lo amenazaba constantemente para evitar que contase todo lo que sucedía.
La investigación siguió con pericias interdisciplinarias y la toma de testimonios de diversos integrantes de la familia y del entorno del ballet. El expediente avanzó hasta llegar al juicio de la mano de la fiscal Nayla Delgado y la posterior condena a Tondini de Jiménez.
La Justicia ahora deberá definir si la pena se cumplirá en prisión efectiva o en domiciliaria, debido a sus 74 años. Mientras tanto, la defensa ya anticipó que presentará una apelación.
Por su parte, el Ballet Salta que crearon hace más de medio siglo Marina y su esposo Hugo Jiménez, aseguró en un comunicado que la sentencia no está firme y espera los fundamentos del fallo. Por este motivo, la directora continúa eximida de prisión, cumpliendo con las obligaciones procesales y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales.
Quién es Marina Jiménez
Es la directora y fundadora junto a su esposo del Ballet Salta en 1970, una compañía de danza con proyección provincial, nacional e internacional.
Fue egresada de la Escuela Nacional de Danzas en Argentina y licenciada en Folklore.
Bajo su dirección, el Ballet Salta realizó giras internacionales y participó en eventos que consolidaron su presencia artística más allá de la provincia.
Recibió en su carrera varios homenajes, como el que le hizo la Secretaría de Cultura de Salta por su trayectoria con la danza.
