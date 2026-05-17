El conmovedor mensaje de Tini Stoessel en pleno show: "No tengan miedo de hablar"
La cantante frenó su recital en Salta para abrir un espacio de reflexión sobre la violencia, el miedo y la inseguridad que atraviesan muchas mujeres.
La presentación de Tini Stoessel en Salta dejó mucho más que música y euforia entre sus fanáticos. En medio de una nueva fecha de su gira FUTTTURA, la artista protagonizó un momento cargado de emoción al interrumpir el espectáculo en el Estadio Padre Ernesto Martearena para compartir una profunda reflexión con quienes la acompañaban.
Frente a miles de personas, y notablemente movilizada, Tini decidió hablar sobre una realidad que afecta a muchas mujeres y jóvenes. Con un estadio completamente en silencio, la cantante puso en palabras situaciones cotidianas marcadas por el miedo y la vulnerabilidad, invitando a quienes la escuchaban a apoyarse mutuamente y a no callar experiencias dolorosas.
“Anímense a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema. Es muy loco ver también a tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… Qué injusto muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco... Sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio…”, expresó la cantante, generando un clima de absoluto recogimiento entre el público.
Un estadio en silencio y un mensaje de Tini Stoessel que conmovió a todos
Lejos de quedar en una simple reflexión pasajera, la artista profundizó el mensaje y remarcó la necesidad de hablar, acompañarse y no naturalizar situaciones de violencia o incomodidad, incluso aquellas que pueden parecer pequeñas.
“Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha, pero de esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte”, sostuvo, mientras el estadio la escuchaba atentamente.
Visiblemente emocionada, Tini hizo una pausa y volvió a tomar el micrófono para dejar otra reflexión que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”, agregó antes de recibir una ovación.
La reacción de sus seguidores en las redes sociales
El momento circuló rápidamente en plataformas sociales y despertó cientos de reacciones de sus seguidores, quienes destacaron el gesto de la artista y el impacto de sus palabras. “Te amo, Tini”, “Sos una referente, Tini, qué bueno lo que hacés”, “Gracias Tini por acompañarnos”, “Nos hacés sentir escuchadas, te amamos” y “Diosa, la bancamos” fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones relacionadas con el emotivo episodio.
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