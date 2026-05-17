El conmovedor mensaje de Tini Stoessel en pleno show: "No tengan miedo de hablar"

“Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha, pero de esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte”, sostuvo, mientras el estadio la escuchaba atentamente.

Visiblemente emocionada, Tini hizo una pausa y volvió a tomar el micrófono para dejar otra reflexión que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”, agregó antes de recibir una ovación.

La reacción de sus seguidores en las redes sociales

El momento circuló rápidamente en plataformas sociales y despertó cientos de reacciones de sus seguidores, quienes destacaron el gesto de la artista y el impacto de sus palabras. “Te amo, Tini”, “Sos una referente, Tini, qué bueno lo que hacés”, “Gracias Tini por acompañarnos”, “Nos hacés sentir escuchadas, te amamos” y “Diosa, la bancamos” fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones relacionadas con el emotivo episodio.