Descubrí Salta: el destino donde parece que el tiempo no pasó y sorprende por sus paisajes

Dónde queda Cachi

image

Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro del corazón del Alto Valle Calchaquí. Es un destino que combina cultura, historia y naturaleza, ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y sumergirse en la autenticidad de los pueblos de montaña.

Cómo llegar a Cachi

El acceso es principalmente por ruta terrestre desde Salta capital, recorriendo unos 162 kilómetros por paisajes de montaña que incluyen valles, ríos y curvas sinuosas. También se puede combinar el viaje con excursiones de trekking o en 4x4 para disfrutar de manera más cercana la riqueza natural y cultural de esta región única de los Valles Calchaquíes.