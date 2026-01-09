Las conmovedoras cartas de dos hermanas que quieren ser adoptadas juntas

carta hermanas adopcion salta

Su hermana, por su parte, también escribió unas palabras: “Le quería decir si me puede conseguir una familia con madre y padre y, si no, me gustaría conocer otras familias para que ya no esté en el hogar”.

Antes de finalizar el escrito con muchos dibujos de corazones, remarcó: “También quiero pedirle que sea una familia que sea buena conmigo y con mi hermana”.

carta hermanas adopcion salta

La tutora pública oficial, Macarena Zaravia Zenteno, contó que fue idea de las hermanas escribir las cartas al juez: “El recurso fue idea de ellas, les propusimos hacer un video para visibilizar su historia y ellas decidieron agregar este recurso tan genuino de una carta al juez en puño y letra expresando su deseo de tener una familia”, amplió.

Las menores se encuentran en convocatoria pública de adopción por lo que cualquier familia interesada del país que se considere en condiciones de ahijarlas puede presentar la solicitud.

Al respecto, Zaravia Zenteno explicó en diálogo con TN que la espera suele ser prolongada, ya que la mayoría de las personas se inscriben para adoptar bebés.

Solo en Salta, 32 niños niñas y adolescentes permanecen en espera de adopción. Las convocatorias activas que pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial de Salta o comunicarse telefónicamente con la Secretaría Tutelar al 425-8026 de lunes a viernes en horas de la mañana.