Las conmovedoras cartas de dos hermanas que quieren ser adoptadas juntas
Las nenas, de 10 y 12 años, son de Salta y le enviaron un especial pedido al juez. Ambas están en convocatoria pública de adopción desde junio.
Dos hermanas de 10 y 12 años que esperan ser adoptadas por una familia enviaron una conmovedora carta a un juez de Salta donde expresaron su deseo de encontrar un hogar “raído” y, sobre todo, permanecer juntas.
Las menores se encuentran actualmente alojadas en un hogar estatal de protección de la provincia y ambas están en convocatoria pública de adopción desde junio del año pasado. Por este motivo, decidieron escribirle una carta al juez que interviene en su expediente.
“Hola juez Daniel. Quiero una familia que sea buena y que me quiera, quiero todo lo mejor para mi hermana y para mí”, dice al comienzo una de las emotivas cartas enviadas por las pequeñas al magistrado.
En su escrito, la nena compartió detalles de su desempeño en la escuela y sus extraordinarias notas en las materias del colegio, particularmente en matemática, donde resaltó la cantidad de “excelente” que recibió. “Tengo muchos excelentes en todas las áreas. En la prueba de Ciencias Naturales me saqué un 9 y en Lengua un 8”, remarcó orgullosa y contó que estaba a la espera del resultado de otra evaluación.
Dirigiéndose una vez más al juez, le contó que tuvo su primera sesión con una psicóloga: “Hablé de mi historia”, sintetizó junto al dibujo de un corazón. “Por favor, consiga rápido una familia”, cerró la nena en su carta junto a los tiernos dibujos de una flor y un rostro contento.
Su hermana, por su parte, también escribió unas palabras: “Le quería decir si me puede conseguir una familia con madre y padre y, si no, me gustaría conocer otras familias para que ya no esté en el hogar”.
Antes de finalizar el escrito con muchos dibujos de corazones, remarcó: “También quiero pedirle que sea una familia que sea buena conmigo y con mi hermana”.
La tutora pública oficial, Macarena Zaravia Zenteno, contó que fue idea de las hermanas escribir las cartas al juez: “El recurso fue idea de ellas, les propusimos hacer un video para visibilizar su historia y ellas decidieron agregar este recurso tan genuino de una carta al juez en puño y letra expresando su deseo de tener una familia”, amplió.
Las menores se encuentran en convocatoria pública de adopción por lo que cualquier familia interesada del país que se considere en condiciones de ahijarlas puede presentar la solicitud.
Al respecto, Zaravia Zenteno explicó en diálogo con TN que la espera suele ser prolongada, ya que la mayoría de las personas se inscriben para adoptar bebés.
Solo en Salta, 32 niños niñas y adolescentes permanecen en espera de adopción. Las convocatorias activas que pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial de Salta o comunicarse telefónicamente con la Secretaría Tutelar al 425-8026 de lunes a viernes en horas de la mañana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario