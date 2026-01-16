Vacaciones en Argentina: el pueblo abandonado que llegó a ser un proyecto con gran potencial turístico
Un pueblo abandonado del norte de la provincia de San Juan que, pese al paso del tiempo y al abandono, se transformó en un destino atractivo para quienes buscan escapadas diferentes.
Este poblado fue concebido en 1975 como un proyecto agrícola estatal, pensado para colonizar y trabajar la tierra en una zona árida. Sin embargo, el plan quedó truncado tras el golpe militar de 1976, dejando inconclusas construcciones, sueños y la historia de dieciséis familias que intentaron forjar allí su futuro.
Hoy, se presenta como un sitio silencioso, cargado de memoria y con un fuerte valor simbólico, ideal para quienes buscan alejarse del turismo tradicional y descubrir lugares con identidad propia.
Qué se puede hacer en Tucunuco
Visitar Tucunuco es realizar un recorrido por un pasado detenido en el tiempo. Entre las principales actividades se destacan:
-
Recorrer las ruinas del antiguo pueblo, donde aún se conservan muros, viviendas y estructuras inconclusas que reflejan el proyecto original.
Visitar los restos de la iglesia de piedra, uno de los símbolos del asentamiento y testimonio del estilo arquitectónico de la época.
Conocer el antiguo piletón ferroviario, vestigio del intento por integrar la zona a una red de transporte más amplia.
Fotografiar el paisaje desértico, ideal para amantes de la fotografía y de los escenarios poco convencionales.
Explorar el lugar desde una mirada histórica, imaginando la vida cotidiana de las familias que habitaron el pueblo.
La experiencia resulta especialmente atractiva para familias, parejas y viajeros curiosos que valoran los destinos con contenido cultural y emocional.
Dónde queda Tucunuco
Tucunuco está ubicado en el departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan, sobre el trazado de la Ruta Nacional 40, uno de los corredores turísticos más importantes de Argentina.
Se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros de San José de Jáchal, lo que lo convierte en una parada singular dentro de un recorrido cargado de paisajes áridos y de gran valor histórico.
Cómo llegar a Tucunuco
-
Desde Buenos Aires, el viaje implica recorrer cerca de 1.200 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando distintas provincias hasta llegar a San Juan.
Una vez en San José de Jáchal, se deben transitar unos 50 kilómetros adicionales por caminos rurales hasta alcanzar el antiguo asentamiento.
Es importante tener en cuenta que Tucunuco no cuenta con servicios básicos, por lo que se recomienda llevar agua, alimentos y todo lo necesario para la visita. Además, es aconsejable realizar el recorrido durante el día, para disfrutar plenamente del paisaje y garantizar un viaje seguro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario