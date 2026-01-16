Vacaciones en Argentina: el pueblo abandonado que llegó a ser un proyecto con gran potencial turístico

Se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros de San José de Jáchal, lo que lo convierte en una parada singular dentro de un recorrido cargado de paisajes áridos y de gran valor histórico.

Cómo llegar a Tucunuco

Desde Buenos Aires , el viaje implica recorrer cerca de 1.200 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando distintas provincias hasta llegar a San Juan.

Una vez en San José de Jáchal, se deben transitar unos 50 kilómetros adicionales por caminos rurales hasta alcanzar el antiguo asentamiento.

Es importante tener en cuenta que Tucunuco no cuenta con servicios básicos, por lo que se recomienda llevar agua, alimentos y todo lo necesario para la visita. Además, es aconsejable realizar el recorrido durante el día, para disfrutar plenamente del paisaje y garantizar un viaje seguro.