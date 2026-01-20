 La manera de combatir la cervicalgia: las claves para tener un cuello en buen estado

Qué es la cervicalgia

La cervicalgia es un dolor localizado en la zona del cuello que afecta la movilidad y puede irradiar hacia los hombros y brazos. Se caracteriza por rigidez, tensión muscular y en algunos casos, cefaleas o sensación de mareo. Según la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, más del 80% de las personas la padecerán a lo largo de su vida, especialmente después de los 40 años.