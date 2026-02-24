Descubrimiento de la NASA: el hallazgo en Marte que confirmaría un pasado tropical y lluvioso

Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte

La presencia de caolinita fortalece la teoría de que Marte fue un planeta con ciclos activos de agua, lluvias frecuentes y condiciones potencialmente favorables para la vida. Los modelos actuales indican que el planeta perdió la mayor parte de su agua hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, cuando su campo magnético se debilitó y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera.

Este proceso no habría sido repentino, sino gradual y complejo. Por eso, el estudio detallado de estas arcillas podría ayudar a reconstruir con mayor precisión cómo y cuándo Marte pasó de ser un planeta cálido y húmedo a convertirse en el mundo árido que conocemos hoy.

El descubrimiento no confirma que haya existido vida, pero sí aporta nuevas pruebas de que el entorno marciano fue, en algún momento de su historia, mucho más parecido al de la Tierra de lo que se creía.